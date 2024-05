Argentina en el G20: los 5 ejes de la agenda de los empresarios del B20 para la reunión de líderes en Brasil

Este año se realiza el G20 en Brasil y si bien se espera que los mandatarios se encuentren en noviembre, varios grupos que rodean al foro multilateral ya trabajan desde principios de año. Este es el caso del B20 (Business 20), que nuclea a la comunidad empresarial y presenta propuestas a los países miembros.

El presidente de la Cámara de Expotadores (CERA), Fernando Landa, co-presidirá el Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión del B20. Este año, el espacio está orientado a reactivar el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, revisar las condiciones de sustentabilidad y ambientales involucradas en los acuerdos, con especialmente en las medidas sobre alimentos, y avanzar en la facilitación del comercio.

En diálogo con El Cronista, Landa detalló las propuestas que el grupo de trabajo presentará a los líderes del G20. Además, aseguró que Brasil tiene "muchas coincidencias" con Argentina y recuperó temas centrales de la agenda impulsada por nuestro país en 2018, como el grupo de trabajo de alimentos sostenibles.



OMC

Importaciones: el detalle de la baja de aranceles, sector por sectorEl consenso de los miembros del B20 está centrado en un aspecto clave: reactivar a la OMC, y en particular su órgano de apelación, lo cual consideró una prioridad para el espacio.

La titular de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala

"No es un tema menor, la OMC tiene que cumplir su rol y tener al órgano de apelación funcionando". El mismo no registra actividad desde 2018 y, según informa la propia organización,"el Órgano de Apelación no está en condiciones de examinar apelaciones a causa de las vacantes sin cubrir . El mandato del último Miembro activo del Órgano de Apelación expiró el 30 de noviembre de 2020".



"Hay que cubrir las vacantes, Estados Unidos tiene que ceder", agregó Landa. El Gobierno de Estados Unidos se había comprometido el año pasado a levantar los bloqueos sobre los nombramientos de árbitros, cosa que aún no se ha concretado.

Otro de los planteos que llevará el B20 es que se avance en la obligatoriedad de reportar ante la OMC las notificaciones de normas. La medida, en la actualidad, no tiene ninguna sanción. Landa subraya que esto se traduce en una enorme subrepresentación de las normativas vigentes.

Además, pedirán que la entidad aunque sea de espacio a los privados para que "cuenten si hay temas de restricciones que no están siendo detectadas, o no funcionan como estaba originalmente plasmado".

Acuerdos comerciales

Uno de los puntos que detectaron como problemáticos es la actualización de los acuerdos que, por "la velocidad a la que avanza la OMC" no incluye cuestiones centrales como la inclusión de cláusulas previas firmadas en otros acuerdos, o la relación entre ambiente y comercio.

"Existe por un lado el acuerdo de Paris que establece responsabilidades comunes pero diferenciadas (sobre el impacto en el cambio climático). Por otro lado, están las reglas de la OMC. Si te guias por esas reglas, y aparece una cláusula como deforestación importada, la OMC no tiene hoy las normas para definir. Si el órgano de apelaciones funcionara sí tendría esa capacidad", aseguró el titular de CERA.

"En la práctica, la Unión Europea, con el pacto verde y el de emissions trading system (que establece un ‘mercado de carbono') avanza con normativas como la de deforestación importada y el ajuste de carbón en frontera, y no contempla las responsabilidades diferenciadas, ¿entonces cómo se resuelve?", se cuestiona Landa.

Ambiente

Si bien asegura que el B20 está de acuerdo en contemplar estos factores, insiste en que estos tienen que respetarse y deben ser homogéneos. Así, incluye el aspecto de las certificaciones.

"Se trata de que quien te audite no sea un señor que vos le tengas que mandar el transporte o que le pagues, no podés delegarle al país importador que te diga que sí o que no. Tiene que haber un parámetro científico técnico y que podamos definir con una entidad que va a certificar".

Sostuvo además que la necesidad de homogeneizar apunta también a no perjudicar la competitividad de países en desarrollo contra las grandes potencias que notifican a la OMC un caudal significativo de subsidios, incluidos los orientados a aspectos ambientales, que los otros países no pueden brindar.

Facilitación del comercio exterior

Uno de los planteos que llevarán al G20 es la inclusión de la Organización Mundial de Aduanas en los organismos a los que se le solicitan informes para conocer en detalle el tiempo de salida de Aduana. Lo que pretenden es conocer cuanto tiempo los productos permanecen en las aduanas para avanzar en elementos de agilización del comercio. El objetivo, señaló Landa, "es tener benchmarks para los países del G20 y poder medir".



Alimentos

Entre los consensos con Brasil, se destaca la revisión de medidas restrictivas sobre los sectores productivos, entre los que se destacan los alimentos. "Hay más medidas restrictivas sobre los alimentos, en países que, entre otras cosas, producen alimentos, por lo menos focalicemos en este punto".

Según datos que anticipó sobre el relevamiento del grupo, en primer lugar se encuentra la agricultura, en el tercer puesto carnes, seguido de frutas, aceites y derivados de granos. "Estamos en lo peor de las medidas restrictivas de alimentos, y se agrega la seguridad alimentaria".