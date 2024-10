Anuncio clave para la deuda: aseguran los dólares para pagar a bonistas en enero

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro inició el proceso de compra al Banco Central de u$s 2.701 millones para hacer frente al pago en dólares y euros de bonos globales y bonares que vencen en enero de 2025.

El Gobierno ya había anunciado el giro de los fondos al banco de Nueva York para pagar los intereses. En este caso, se trataría de los recursos para pagar los vencimientos de capital.

"Esta operación se realizará con parte de los pesos del Tesoro depositados en el Banco Central, correspondientes al financiamiento neto alcanzado en septiembre de 2024, que al 27 de octubre ascendían a $13,26 billones", dijo el funcionario a través de sus redes sociales.

"Esta transacción asegura el pago de capital e intereses de Enero 2025 y contraerá la cantidad de pesos por $2,67 billones", concluyó Quirno.

A principios de mes, el Gobierno había anunciado el envío de u$s 1.000 millones al Banco de Nueva York, para pagar los intereses de los vencimientos de enero de los bonos.

El año próximo el país enfrentará vencimientos de deuda totales por u$s 17 mil millones, sumando capital e intereses. Sin embargo, los principales desembolsos o renegociaciones se concretarán en enero y julio. El primer mes del año suma vencimientos por más de u$s 4.900 millones mientras que a mitad de año se sumarían u$s 4.800 millones. Para este último vencimiento, la expectativa oficialista es alcanzar una refinanciación.

Efecto colateral: esterilizar

Como efecto secundario de la medida, y algo ya anticipado en su momento por el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la relevancia de nutrir de pesos la cuenta del Tesoro del Banco Central, es la de "esterilizar" pesos.

Así lo destacó el asesor del funcionario, Felipe Nuñez, quien destacó en redes sociales: "El Tesoro asegura el capital de los bonos en dólares que se pagan en enero, se esterilizan pesos y se reduce la Base Monetaria Amplia en $ 2,7 billones".

En el mismo sentido, Federico Furiase, también colaborador cercano a Caputo y director en el Banco Central, explicó que como el Tesoro usará parte de las reservas en pesos que tiene en el Banco Central, "se contraerá la base amplia (base monetaria + LeFis + Dep del Tesoro en el BCRA) en $2.67 billones".

