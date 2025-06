Alertan por la cifra de empresas que dejaron de exportar: qué implica para los dólares

En un contexto de recesión y baja de la inflación por el ancla del tipo de cambio, los datos del Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la Unión Industrial Argentina (UIA), revelaron que un 11,4% de las empresas dejó de exportar durante el primer cuatrimestre del año.

El relevamiento, a partir de una encuesta a más de 600 empresas , arrojó que el 31,1% de las empresas registró caídas en sus exportaciones y solo el 15,2% subas. Además del 11,4% que dejó de exportar, el 57,8% informó problemas de competitividad y costos, mientras que el 31,3% apuntó a factores cambiarios.

Entre las que aún exportan, el 58% destina menos del 10% de su producción al exterior y solo el 4,8% envía más del 75%. Asimismo, el 30% está alcanzado por derechos de exportación: la mayoría paga entre 1% y 10%. Al mismo tiempo, un tercio enfrenta aranceles en destino, y de ellos, casi el 60% fue impactado por cambios recientes ante un marco de mayor tensión en el comercio global.

En otros aspectos como la producción los datos tampoco son alentadores ya que el 33% registró una baja en su producción, mientras sólo el 26,1% informó subas.

Por el lado de las ventas para el consumo interno también prevalece el signo negativo en el 41,3% de las industrias con caídas por encima de las 24,9% que destacaron aumentos.

En materia de empleo solo el 14,8% incorporó trabajadores frente al recorte de personal que indicaron 20,1% de las empresas.

Baja la expectativa

En este escenario, al analizar las expectativas, la encuesta industrial refleja que "aumentó la proporción de empresas que perciben una situación peor a la del año pasado", mostrando cierta desmejora tanto a nivel e mpresarial, como sectorial y nacional.

En ese sentido, arrojó que menor proporción de firmas prevén mejoras en su situación económica empresarial (57,8% vs. 62,0%); en su sector de actividad (52,2% vs. 57,5%) y a nivel país (64,3% vs. 68,6%), en contraste con el relevamiento anterior.

Menos divisas

En mayo de 2025, la Argentina mostró un superávit comercial de apenas u$s 608 millones, un resultado muy magro comparado con el superávit u$s 2654 millones del mismo mes del año pasado. "El saldo comercial muy reducido tuvo dos explicaciones: primero, una caída de 7,4% anual en las exportaciones, así como una suba del 29,4% interanual en las importaciones", destacó Abeceb.

Respecto al resultado, la consultora de Dante Sica explicó que de no haber caído los precios de las importaciones (7%) más que los de las exportaciones (1,5%), el superávit comercial hubiera sido aún más bajo en torno a los u$s 227 millones.

Aunque la caída de exportaciones, en mayo, fue general el rubro Manufacturas de Origen Agropecuario rompió con más de un año de subas y se contrajo un 11,3% anual en cantidades (y estuvo estable en precios).

Incluso con la corrección del tipo de cambio real de 8,1% entre fin de mayo y fines de marzo, en un contexto "adverso" para las exportaciones y "fuerte dinamismo" importador, los primeros cinco meses de 2025 finalizan acumulando un superávit de tan sólo u$s 1883 millones, 80% debajo a los u$s 8862 millones en enero-mayo de 2024.

Con estos resultados, según Abeceb, la Argentina acumulará tan sólo u$s 6300 millones este año, un tercio de lo registrado el año pasado y por debajo de los aproximadamente u$s 8000 millones que se esperaban semanas atrás.