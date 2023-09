Alerta suma fija municipales bonaerenses: oficializan el fondo para que los intendentes paguen el bono

El gobierno bonaerense formalizó hoy la creación del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios. Esta medida, plasmada en el Decreto 1610/2023, publicado en el Boletín Oficial de la provincia, tiene como objetivo fundamental "coadyuvar a los municipios de la provincia para el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria para los y las trabajadoras municipales".



En el decreto se enfatiza que este fondo está diseñado para poder garantizar el desembolso de una suma fija, sin carácter remunerativo, permitiendo al mismo tiempo mantener los servicios básicos que ofrecen los municipios, similares a los otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 438/2023.

Una de las claves de esta iniciativa es la fuente de financiamiento, que provendrá de rentas generales de la provincia, Aportes del Tesoro Nacional y cualquier otra fuente que la autoridad de aplicación determine, con un límite inicial de $4.000 millones, pero que podrá ampliarse hasta los $8.000 millones.

La asignación de estas ayudas financieras será un proceso llevado a cabo a solicitud de cada municipio, para lo cual el intendente o el contador de la jurisdicción deberán presentar una solicitud detallada que incluya el monto total destinado a la asignación no remunerativa extraordinaria, siguiendo las pautas estipuladas a nivel nacional. Esta solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada que justifique el monto informado, detallando la cantidad de agentes municipales beneficiarios y los valores de la asignación, explicaron desde el Gobierno.

El decreto estipula que las ayudas financieras serán otorgadas en un máximo del 50% del monto informado por el municipio, y se establece que serán reembolsables. Los municipios beneficiarios deberán reintegrar los montos otorgados a la Provincia en noviembre o diciembre de 2023, sin generar intereses ni gastos administrativos adicionales.

Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones de reembolso, los municipios deberán autorizar expresamente al Ministerio de Hacienda bonaerense a retener los montos correspondientes de los recursos que les corresponden por el Régimen de Coparticipación de Impuestos.

Es importante destacar que los fondos transferidos a los municipios deberán destinarse exclusivamente al pago de asignaciones no remunerativas extraordinarias para los empleados municipales. De esta manera, se busca facilitar el cumplimiento del decreto 438/23, que establece el pago de asignaciones no remunerativas de hasta $60.000 en dos cuotas para empleados del sector privado y público cuyos salarios netos no superen los $400.000.