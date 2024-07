Alerta para el empleo: los sectores más golpeados de la industria anticipan un nuevo problema

La utilización de la capacidad instalada tuvo una recuperación en los últimos meses y en mayo fue del 56,8%. La leve aunque constante suba de los pasados tres meses arrojó en mayo el menor nivel desde la pandemia para el mes, y equiparable con los meses de paradas de planta en muchos sectores.

En la medición del Indec para el quinto mes del año, las ramas más afectadas fueron los textiles (41,4%), productos de caucho y plástico (41,6%) y metalmecánica sin automotriz (45,3%). Si bien estas industrias tuvieron en el último semestre cambios en los esquemas de comercio exterior que los vinculan, señalan entre las causas principales la caída de la demanda.

El sector textil, que muestra el peor nivel, tuvo recientemente un cambio en la reglamentación de importaciones para evitar el etiquetado previo obligatorio. El sector fue criticado en varias oportunidades por miembros del Gobierno por tener medidas que consideraban como de protección al sector.

Luego del anuncio en los cambios del etiquetado: "Se acabó la joda de tener ropa de pésima calidad a precios de la alta y última moda europea. A competir libremente en beneficio de la gente", había dicho el subsecretario de Prensa de la presidencia, Javier Lanari.

Esto generó críticas del ahora exasesor presidencial y empresario textil, Teddy Karagozian, quien consideró estúpidos los comentarios del funcionario y apuntó que los costos de la ropa en argentina se derivan de los impuestos y del costo de intermediación, como los shoppings.

Si bien los precios de la ropa en Argentina son altos en comparación con otros lugares del mundo, como se desprende del sondeo realizado por Singerman & Makon en destinos turísticos sobre una canasta de las mismas marcas en todo el mundo.

Sin embargo, según Indec, en junio los precios de la indumentaria y el calzado subieron un 2,7%, por debajo del nivel general de la suba de precios (4,6%). En lo que va del año, el rubro acumula una suba del 55,2%, contra un acumulado del nivel general de 79,8%. En la comparación interanual, la suba de precios asciende al 189,2% mientras que la inflación general fue de 271,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El titular de la fundación Protejer, que nuclea empresas del sector textil, Luciano Galfione, había considerado que el leve repunte que tuvo el uso de su capacidad instalada en el útlimo mes no es compatible con la producción industrial y que es una cantidad que supone menos puestos de trabajo, en un rubro que tuvo 5 mil despidos y 10 mil suspensiones en los últimos meses.

Otro de los sectores que mostraron bajas en el uso de su capacidad instalada fue el de caucho y plásticos. Al respecto de los bajos niveles de la industria, desde el sector de neumáticos dijeron a El Cronista que en los primeros meses del año el impacto de la caída de la demanda fue de un 30% aproximadamente.

La baja del consumo, consideran, impacta más sobre los productores locales que no pueden adaptar rápidamente los niveles de producción, contra los importadores que pueden ajustar sus niveles. Al respecto, señalan que las plantas deben afrontar pérdidas que derivan en "inevitables ajustes" ante la menor demanda y exportación.

El tercer rubro más impactado fue el de la metalmecánica. Elio Del Re, presidente de Adimra, dijo a este medio que la principal dificultad que ven es que el mercado "está muy recesivo". "No estamos teniendo ventas", agregó.

Del Re destacó que algunos sectores funcionan mejor, en especial los vinculados a la energía, el petróleo, gas, minería, agroindustria y maquinaria agrícola: "Son sectores que están con algún grado de esperanza, pero cabe destacar que tuvieron un 2023 muy malo, entonces al compararlo, hoy no se cae tanto".

Sin embargo, "los sectores ligados al consumo están muy complejos". Entre ellos, subrayó a los de motos, bicicletas, electrodomésticos o vinculados a la construcción. "Todo eso está todo parado, y a eso se suma la falta de la salida exportadora por lo que tenemos las dos puertas cerradas: el mercado interno por un lado, que no arranca, y el mercado externo que no tenemos acceso. Es una situación compleja".

Sobre las importaciones, remarcó que aún no registran un impacto significativo, pero espera que se note en un mes o dos: "No avanzaron muy fuerte las importaciones, por lo mismo, porque no hay mercado, pero lo que pasa es que cada vez la diferencia de precios se está poniendo más amplia a favor de lo importado, y entonces tarde o temprano, aunque el mercado sea chico, van a empezar a avanzar".