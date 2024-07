El turismo, al calor del dólar: Bariloche es más cara que Tokio y Dubai

Iguazú es el destino turístico más competitivo de Argentina sobre un relevamiento a 29 ciudades del mundo. El destino misionero se ubicó quinto en el ranking global, muy por delante de sus pares argentinos como Córdoba (puesto 9), Mendoza (10), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11) y Salta (12). Bariloche (22), en el top 10 de las más caras.

El ranking fue elaborado por la consultora Singerman & Makon en base a 29 ciudades considerando un viaje de siete días y seis noches para una persona, valuada en dólares y con una canasta turística que incluye hotelería, gastronomía, city tour, taxi, indumentaria, espectáculo, museo y diferentes productos de una canasta básica. El caso argentino se elaboró en base al dólar MEP y el marginal.

El informe desglosa la competitividad de las ciudades según los distintos componentes de la canasta que elaboraron.



Las ciudades argentinas en el ránkig

A tipo de cambio MEP, Bariloche ocupa el top 10 de las ciudades más caras en 4 rubros: ocupa el puesto 8 entre las más caras en hotelería, el 5 en la canasta de indumentaria, el 10 en la canasta de bienes turísticos, y el 6 en city tours.

Otra ciudad argentina que integra el top 10 es Mendoza, que ocupa el puesto 9 entre las más caras en gastronomía.



Todas las ciudades argentinas analizadas comparten lugares altos en el ránking en un segmento: la indumentaria más cara. Allí se ubican primera Bariloche, seguida por Salta en el puesto 6, Iguazú en el 7, Mendoza en el 8, Córdoba en el 9 y CABA en el 11.

La noche de hotel

En hotelería, el valor promedio de los destinos argentinos por una noche en un hotel 4 estrellas para una persona es de u$s 101,5. La más barata es Iguazú, con u$s 62 dólares la noche, seguida por Mendoza (u$s 63), CABA (u$s 68), Córdoba (u$s 76), Salta (u$s 95) y Bariloche (u$s 246).

Cuánto sale comer

En gastronomía la encuesta toma como referencia el costo de un almuerzo en tres restaurantes de cada ciudad en zonas céntricas. Las muestras son: uno caro, uno intermedio y uno barato. El promedio del país, medido a dólar MEP, es u$s 20,9.

De esa selección se desprende que Salta es la ciudad argentina más barata para comer, con un valor de u$s 12. Así además Salta se ubica como la ciudad más barata para comer de toda la muestra.

Entre las ciudades argentinas le siguen Córdoba (u$s 14), Iguazú (u$s 17), Bariloche (u$s 21), CABA (u$s 28) y Mendoza (u$s 34).

City tours

En este segmento, Iguazú vuelve a ocupar el primer puesto de la lista Argentina y también la total, con un costo de u$s 5 para un recorrido. La segunda ciudad del ránking es Salta, con u$s 12. Mendoza se ubica sexta con un costo de u$s 17 para un paseo, Córdoba con u$s 20, muy por detrás le sigue CABA con u$s 28 y última Bariloche con un costo de u$s 45.

Indumentaria: Argentina en el top 10 de las más caras

En la canasta de indumentaria la consultora incluyó marcas destacadas a nivel global que se pueden conseguir en cualquier país. Esta canasta se compone de un jean Levi's, unos anteojos Ray Ban, un par de zapatillas Nike y una chomba Lacoste.



Argentina no es el país que encabeza el ránking. Más bien se ubica atrás de Montevideo, Dubái, Shangai y Ciudad de México. Pero quinta en la lista global aparece Bariloche, con un costo promedio de u$s 582 para esta canasta, seguida por Salta con el mismo costo. Iguazú la ofrece por u$s 581, al igual que Mendoza y Córdoba, y les sigue CABA con u$s 577.



Transporte

Salta se ubica como la segunda ciudad más barata para moverse en taxi con un costo de u$s 2, seguida por Mendoza al mismo valor. CABA se ubica quinta con un costo de u$s 4, al igual que Córdoba y Bariloche. En este segmento Iguazú se convierte en la ciudad argentina más cara, con un costo promedio para un viaje en taxi de u$s 8.

Productos básicos

En base a una canasta de productos que incluye una botella de agua, una coca cola, un dentífrico, papel higiénico, un chocolate, desodorante y un shampoo, Argentina se ubica en la mitad de tabla.

CABA es la ciudad más barata en este segmento, aunque octava en el ránking global, con un valor de u$s17. Le siguen Mendoza, Salta, Iguazú y Córdoba con el mismo monto. Muy alejada se ubica Bariloche, ciudad en la que esta canasta se ofrece a u$s21.



Museos y recitales

En este segmento, las ciudades argentinas se agrupan entre las más baratas. Mendoza lidera el ránking y se ubica segunda a nivel global con un costo para los museos de u$s2, mismo valor registrado en Córdoba, Bariloche e Iguazú. CABA ofrece los accesos a un promedio de u$s 4, y Salta es la más cara, con un promedio de u$s 5.

En espectáculos, Argentina lidera el top 4 y Bariloche se ubica como la más barata del mundo, con un costo de u$s4, seguida por Salta (u$s 5), Córdoba (u$s6) y Mendoza (u$s8). Muy por detrás les siguen CABA (u$s12) e Iguazú (u$s13).