Alerta PAMI: Luana Volnovich confirmó las únicas credenciales válidas para jubilados y pensionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmó a principios de mayo cuáles son las credenciales habilitadas para sus respectivos beneficiarios.

Uno de los puntos en los que hizo énfasis el organismo, es que la credencial plástica ya no se distribuiría más entre los jubilados y pensionados.

Por lo tanto, ante diversas consultas, la titular del PAMI, Luana Volnovich remarcó a través de su cuenta oficial en Instagram que las credenciales disponibles son la de plástico azul, la nueva credencial digital -disponible para teléfonos celulares- o bien la credencial provisoria.

PAMI: ¿cómo obtener las nuevas credenciales?

La credencial del PAMI le permite a los jubilados y pensionados acceder a todos los servicios y beneficios que brinda esta obra social.

Los tres nuevos formatos válidos, según explicó en su página web el organismo, son:

Digital : se encuentra disponible mediante la aplicación de PAMI, que se puede descargar a través de Google Play. Para ello, hay que ingresar con la información del afiliado y seleccionar "mi credencial".

: se encuentra disponible mediante la aplicación de PAMI, que se puede descargar a través de Google Play. Para ello, hay que ingresar con la información del afiliado y seleccionar "mi credencial". Provisoria con QR: los afiliados podrán descargar desde el sitio oficial del PAMI, en la sección de "credencial provisoria", con el número de afiliado y CUIT/CUIL. Posteriormente, podrán imprimirla.

los afiliados podrán descargar desde el sitio oficial del PAMI, en la sección de "credencial provisoria", con el número de afiliado y CUIT/CUIL. Posteriormente, podrán imprimirla. Provisoria Ticket: los jubilados y pensionados podrán tramitarla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).

No obstante, la credencial de plástico azul también se encuentra vigente, pero "ya no está en distribución". A su vez, el PAMI informó que "si la tenés, podés usarla en todas tus gestiones . Si no la tenés, podés usar cualquiera de las otras credenciales válidas ".

Mi credencial de PAMI: ¿por qué es importante descargarla?

Aquellos jubilados y pensionados que no tengan la credencial plástica azul, deberán descargar la versión digital, QR o provisoria .

Su utilidad está relacionada con los diversos servicios y beneficios a los que puede acceder un afiliado del PAMI: