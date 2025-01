Atención, conductores: esto no debés hacer o pagarás una multa de $ 70.000

La Ley Nacional de Tránsito (N°24.449) establece que está prohibido circular con los vidrios polarizados que no cumplan con los criterios de visibilidad que señala la norma. Dentro de los parámetros que detalla se encuentra que la transparencia del parabrisas no debe ser menor al 75% y la de los vidrios laterales y la luneta no debe superar el 70%.

La normal legal también especifica que la multa por incumplir con esta disposición es de 50 Unidades Fijas (UF), cuyo valor -y, por ende, el precio final a pagar- varía en cada jurisdicción.

A cuánto asciende la multa por circular con vidrios polarizados que impidan la visibilidad

La UF es la unidad de medida que establece la Ley Nacional de Tránsito establece para determinar el valor de una multa. Una Unidad Fija equivale "al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial", como detalla la norma.

En la Ciudad de Buenos Aires las 50 UF equivalen a $ 31.510 ($ 630,2 cada una). Pero, si las 50 UF se calculan con los valores dentro del territorio bonaerense, esta infracción tendría un costo de $69.900, poco más del doble que en CABA. Esto se debe a que cada UF en PBA equivale a $ 1398.

El valor de la UF recibe una actualización según cada jurisdicción. La Provincia de Buenos Aires ajusta el valor de las UF cada dos meses, mientras que la Ciudad lo hace semestralmente.

Las multas de tránsito en Argentina prescriben cada cierto período de tiempo. Por lo tanto, aquellas personas que posean una infracción que supere dicha cantidad de años no tendrá que abonar el pago.



En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la sanción deberá tener una antigüedad de entre 2 a 5 años. Así lo establece el artículo 89 de la Ley de Tránsito 24.449.



Las faltas leves regirán para el menor período; mientras que las infracciones de mayor gravedad o que atenten contra la vida de otras personas dejarán de tener vigencia a partir de los 5 años.