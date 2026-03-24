El Gobierno de Colombia confirmó que desde 2026 entró en vigor un aumento general en las multas de tránsito que afecta tanto a conductores de automóviles como de motocicletas en todo el país. La actualización implica sanciones más elevadas para infracciones habituales y también aumentos en costos asociados, como los servicios de grúa y patios. Con el inicio del nuevo año, muchos ciudadanos comenzaron a notar valores más altos en los comparendos. Este ajuste no responde a una medida puntual de alcaldías locales, sino a un cambio nacional en el sistema de cálculo de sanciones económicas. Según informó Portafolio, el incremento está vinculado al uso de la Unidad de Valor Básico (UVB), un indicador que reemplazó al salario mínimo como referencia para fijar multas, tarifas y otros cobros estatales. Esta unidad se actualiza cada año, lo que provoca variaciones automáticas en los montos sin necesidad de expedir nuevas normas específicas. Las autoridades sostienen que este mecanismo busca dar mayor estabilidad al sistema sancionatorio y evitar que las multas dependan directamente de los aumentos salariales anuales. Sin embargo, en la práctica significa que los conductores deben afrontar costos más altos cuando incumplen las normas viales. Entre las infracciones más frecuentes -como exceso de velocidad, falta de revisión técnico‑mecánica vigente, estacionar en lugares prohibidos o violar restricciones de circulación- varias alcanzan valores cercanos a los $633.200 en 2026. Aunque no son las más graves, representan un impacto económico significativo y suelen ser las más aplicadas durante controles de tránsito. Las multas más severas corresponden a faltas consideradas de alto riesgo para la seguridad vial. Conducir sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), manejar sin licencia o no detenerse ante un semáforo en rojo o una señal de Pare puede costar alrededor de $1’266.100. En estos casos, además del comparendo, existe la posibilidad de inmovilización del vehículo. Esto implica gastos adicionales por traslado en grúa y permanencia en patios, lo que puede elevar considerablemente el monto total a pagar. En ciudades como Bogotá, los conductores aún pueden acceder a reducciones si cancelan la multa dentro de los plazos establecidos y realizan un curso pedagógico. El descuento puede llegar al 50% si el pago se efectúa durante los primeros cinco días hábiles, o al 25% si se realiza dentro de los veinte días siguientes. Aun así, la infracción permanece registrada, por lo que el beneficio solo reduce el impacto económico inmediato. Además, las tarifas de grúas y patios también aumentaron este año y varían según el tipo de vehículo y el tiempo de permanencia tras la inmovilización. Las autoridades recomiendan verificar la vigencia de documentos obligatorios, respetar las señales de tránsito y conocer las normas locales, ya que con los nuevos valores cualquier incumplimiento puede implicar un gasto considerable para los conductores.