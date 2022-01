Alberto se despega del proyecto de vacunación obligatoria que promueven diputados del Frente de Todos

Tomando nota del polvorín mediático que suscitó, el Gobierno decidió desmarcarse de la actuación de dos diputados de su bloque y aclarar que no acompaña la iniciativa legislativa que apunta a sancionar una ley que vuelva obligatoria la vacunación contra el coronavirus.

A media tarde, y a través de la oficina de la portavoz Gabriela Cerruti, la Presidencia aclaró que el proyecto que pretende incorporar al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 "es un proyecto de un grupo de diputados, y no del bloque". Además, insistieron en que "no representa la postura del oficialismo en este momento" .



En efecto, los diputados Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, dirigentes del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), presentaron un proyecto de ley que aspira a volver preceptivo la inoculación de todas las personas mayores de 18 años y para los niños de entre 3 y 17 años que presenten comorbilidades o enfermedades de riesgo.

"La oficina de la portavoz aclara que es un proyecto de un diputado o grupo de diputados y no del bloque. No representa la postura del oficialismo en este momento. Por supuesto cada diputado puede llevar adelante las iniciativas que crea convenientes, pero no es ni del bloque en su conjunto ni del Gobierno ", detallaron en la Casa Rosada, por indicación del presidente Alberto Fernández.

Junto a @caliva_vero presentamos un proyecto de Ley para la "Incorporación de la vacuna contra el Covid 19 al Calendario Nacional de Vacunación".#LasVacunasSalvanVidas pic.twitter.com/FcEVLTTrne — Juan Carlos Alderete (@JCAlderete_CCC) January 13, 2022

"Las vacunas han demostrado en todo el mundo ser una de las herramientas estratégicas más seguras y efectivas para prevenir y controlar la pandemia de SARS CoV-2 que azota al mundo, y así lo demuestran todos los informes y estudios científico", declaró Alderete, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) al hacer conocida su propuesta legislativa.

Caliva y Alderete, sentados en la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

La discusión respecto de la vacunación obligatoria se agitó a fines de diciembre, cuando trascendió que se comenzaría a implementar un pase sanitario para el acceso a ciertos locales o eventos que potencian la tranmisión comunitaria del virus. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, negó entonces que el Gobierno evalúe seriamente forzar la inyección .

Sin embargo, otros funcionarios sostienen en diálogos privados que en algún momento convendrá volver obligatoria la vacunación contra el virus que desató una pandemia sin antecedentes similares conocidos.