Alberto Fernández le respondió a Cristina: aseguró que su Gobierno "no ha ocultado nada"

Luego del cimbronazo que provocó la reaparición pública de Cristina Kirchner y sus críticas al rumbo del Gobierno, el presidente Alberto Fernández incorporó improvisadamente un compromiso público en su agenda, previa a embarcar para una gira oficial a Europa, y aprovechó la ocasión para responder públicamente a los cuestionamientos de su compañera de fórmula.

Luego de que hablaran el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ambos muy cuestionados por la vicepresidenta, Fernández dijo que el Gobierno va "a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte" . Fue un acuse de recibo ante tantas voces del oficialismo que le critican la regresión en la distribución del ingreso y la caída del poder adquisitivo del salario.

Al participar este mediodía en el 57° Congreso Ordinario de Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) junto al secretario general de la CGT, Héctor Daer, el Presidente recalcó: "Me ocupé, me ocupo y me voy a seguir ocupando de que el trabajo crezca en al Argentina ; voy a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte, para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan".

Asimismo, Alberto admitió que la distribución del ingreso "está teniendo problemas" por la inflación, pero aclaró que en su Gobierno no ha "ocultado nada". Fue leído como una chicana contra Cristina Kirchner y los falseamientos de datos sobre inflación y pobreza que se sucedieron en el Indec durante sus gestiones.

Fernández aseguró que "tenemos la oportunidad de hacer una Argentina mejor, tenemos el deber moral de construir una sociedad más justa porque somos sobrevivientes de una pandemia. Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Que eso nos obligue a construir un mejor país, un país más unido y una sociedad más justa".

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno está trabajando en "hacer más fuerte la atención en la salud de la Argentina" y aseguró que "eso incluye también mejorar paulatinamente el ingreso de los que prestan salud en el país, de los trabajadores y las trabajadoras, reconocer un enfermero, reconocer una enfermera, el rol que cumplen en esta sociedad".