Estatales anuncian nuevo paro nacional de 24 horas con posibilidad de escalar

A solo un día que el triunviro cegetista Pablo Moyano anunciara que desde los gremios del transporte debaten la idea de otra medida de fuerza nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un nuevo paro de 24 horas con repercusión en toda la administración pública del país y la posibilidad de hacerlo escalar.

" Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos ", acusó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

A través de voto unánime de sus delegados de todo el país reunidos en un Plenario, el gremio de estatales resolvió encarar un nuevo paro de 24 horas para el jueves 5 de diciembre. Además, el gremio informó que se volverán a movilizar en esa jornada sin definir aún hacia dónde, bajo el rechazo al recorte salarial en las paritarias y contra lo que definen como una escalada de violencia y amenazas del gobierno de Javier Milei. La última vez la marcha había confluido en las puertas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Desde ATE acusan a la gestión libertaria de buscar el modo de profundizar los despidos a través de los llamados exámenes de idoneidad. " ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos ", cuestionó Aguiar. Acusan al Ejecutivo de poner bajo examen a trabajadores que revistan en el Estado desde hace diez años y más.

Temprano en la mañana, el dirigente estatal había apuntado contra los despidos de trabajadores del Registro Automotor. El Ministerio de Justicia los denunció por paralizar la actividad y provocar pérdidas millonarias al Estado.

Durante el Plenario, los delegados votaron también el mandato a la Conducción Nacional para anticipar una medida distinta en los días previos al paro nacional del jueves 5 de diciembre o sumar media jornada de huelga en esa semana y llevar la protesta hasta las 36 horas , como sucedió en la última oportunidad.

"No soportamos un recorte más sobre nuestros salarios. Exigimos un aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza. Por estos días el ajuste se profundiza en las provincias. Rechazamos cualquier posibilidad de que recaiga sobre las espaldas de quienes prestan servicios en Estados provinciales y municipales", remarcó el secretario general de ATE.

La recomposición salarial figura entre los principales reclamos del sector. En la última paritaria, el Gobierno solo otorgó un 2% para noviembre y 1% en diciembre -con el visto bueno de UPCN- por lo que la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año.

El gremio además exige el cese de los despidos en el Sector Público, la reincorporación de todas las personas cesanteadas y el freno a los movimientos que denuncian como "vaciamiento de los organismos públicos" e "intentos de privatizaciones de las empresas estatales mediante quiebras fraudulentas".

La decisión se tomó en el Plenario Federal de Delegados realizado en el anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato en el que participaron más de mil dirigentes de todo el país. Allí también se resolvió que se realizarán protestas en todas las provincias con movilizaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas, señalando que el ajuste planteado en el Presupuesto 2025 golpea duramente a todas las regiones del país.