Aguinaldo para monotributistas: punto por punto, el proyecto que Agustín Rossi quiere llevar al Congreso

Un aguinaldo para las categorías más bajas del monotributo , ese es el proyecto que impulsa el precandidato a senador nacional del Frente de Todos (FdT) por la Provincia de Santa Fe, Agustín Rossi, quién espera llegar al Congreso para que su idea tenga alcance nacional.

Monotributo unificado de AFIP: cómo adherirse al nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos



Así lo reveló el último ministro de Defensa -quién dejó el mes pasado su cargo para abocarse a su precandidatura a la Cámara Alta - a través de un Facebook Live realizado en conjunto con Eduardo Toniolli, candidato a diputado nacional del FdT también por Santa Fe.

La propuesta tiene como objetivo alcanzar a todos los inscriptos al monotributo en las categorías A, B y C que no aporten a otro régimen , es decir, que no estén inscriptos también como trabajadores en relación de dependencia.

Aunque en la Argentina hay casi 4 millones de trabajadores independientes inscriptos en el régimen simplificado del monotributo, casi un 70% de ellos -2.9 millones- se concentran en las tres categorías más bajas (A, B y C), mientras que los estratos de la D a la K solo tienen 1.2 millones de individuos dados de alta.

Entre ambos universos la diferencia en la ganancia es significativa: mientras que las categorías más bajas facturan en promedio $ 45.000 por mes , las más altas declaran alrededor de $ 170.000 en el mismo período .

Por su parte, la Categoría A -la más baja- reúne al 50% de los monotributistas de toda la Argentina, es decir, a 2 millones de individuos que presentan ingresos brutos anuales de hasta $ 282.444 o mensuales de $ 23.537 . Es por esto que el proyecto de aguinaldo para los monotributistas con haberes más bajos de Rossi considera como universo a las tres primeras categorías.



Sin embargo, el esquema del antiguo ministro también tiene en cuenta que, de los 4 millones de inscriptos al monotributo en total, 2 millones poseen también otro trabajo en relación de dependencia , es decir, "que ya cobran aguinaldo", tal como el mismo Rossi evidencia.

Es así como la población de beneficiarios de este proyecto que aguarda su llegada al Congreso considera todas estas variables para apuntar a unos 2 millones de monotributistas , siendo los distritos de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe -provincia que, según Rossi, concentra al 10% de los inscriptos en este régimen- los mayores beneficiarios de lo que el ex titular de Defensa considera una "ampliación de derechos".

"El monotributista no tiene vacaciones pagas, no tiene licencia por maternidad, por paternidad, por enfermedad , no tiene ninguna de esas cosas de las cuales goza el trabajador en relación de dependencia", indicó Rossi en su presentación a través de Facebook, donde utilizó una serie de filminas para explayarse.

Y agregó: "Nosotros estamos extendiéndole (al monotributista) el derecho al aguinaldo, uno de los instrumentos sociales más importantes, más reparatorios en la historia de la Argentina ". En esta línea, en caso de llegar al Congreso, el precandidato se comprometió a presentar un proyecto de ley que trate esta cuestión.

Finalmente, Rossi se refirió al costo fiscal de su propuesta , el cual estima en $ 63.000 millones anuales , un desembolso que comparó con el Ingreso Familiar de Emergencia otorgado durante tres meses del 2020 a unos 9 millones de argentinos con el fin de paliar los efectos de los meses más duros de aislamiento a causa del Covid-19: "Un IFE el año pasado eran $ 40.000 millones por un mes , es decir, que el costo fiscal tiene un impacto mucho menor al que tenía un IFE en el 2020", remarcó Rossi.

"Los monotributistas son trabajadores, no tienen relación de dependencia formal pero dependen de terceros para poder llevar a cabo su trabajo porque se trata de que alguien más los convoque para poder hacer su trabajo", concluyó el precandidato al Senado.

AFIP: no logré hacer la recategorización del monotributo, qué sanciones y multas aplican



Estamos seguros que para tener un país más justo e igualitario, tenemos que trabajar en la ampliación de derechos, así como lo hicimos en su momento con la Asignación Universal por Hijo, los monotributistas como trabajadores también tienen derecho a percibir el aguinaldo. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 22, 2021

LA PROPUESTA

Punto por punto, las consideraciones más importantes del proyecto de Rossi:

La propuesta alcanza a los Monotributistas comprendidos en las categorías A, B, y C (incluyendo Social y Promovido) que no aportan a otro régimen .

(incluyendo Social y Promovido) que . Puede pagarse en dos cuotas (una a mitad de año y otra a final) o en una sola .



(una a mitad de año y otra a final) o en . Se consideran las facturas emitidas durante los 6 meses anteriores al pago en caso de que sean dos pagos por año, o durante los 12 meses anteriores , en caso de un desembolso único.

al pago en caso de que sean dos pagos por año, o durante los , en caso de un desembolso único. Se otorgará a quienes tengan sus obligaciones al día .

. Se considera a aquellos que no tienen empleados a cargo.

Se espera que un 35% del esfuerzo fiscal realizado por el Estado vuelva a este en concepto de una mayor recaudación de impuestos como el IVA y el IIBB, entre otros.

realizado por el Estado vuelva a este en concepto de una como el IVA y el IIBB, entre otros. Se plantea como posibilidad el pago a través de una billetera virtual o de una tarjeta precargada -similar a la que se utiliza para el programa turístico Previaje- para que ese dinero se gaste específicamente en determinados rubros .