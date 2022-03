Advertencia de un ex funcionario de Macri: "El acuerdo con el FMI deja una bomba de problemas para quien gane en 2023

El ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris , aseguró hoy que el gobierno del presidente Alberto Fernández se endeudó más que el de Mauricio Macri , por lo cual consideró que "se está dejando una bomba" para quien asuma en 2023 . "Este Gobierno está dejando una bomba para la administración que viene, que va a ser peor que la de 2015. No veo una hiperinflación, pero la economía puede empeorar, algo que dejará a quien llegue en 2023 con una bomba muy complicada de desactivar", sostuvo el ex funcionario.



Sandleris expresó que "cuando mira los datos de la deuda y los compara con el relato del Gobierno, la diferencia es abismal. Durante los dos primeros años de mandato de Alberto Fernández, la Argentina se endeudó en u$s 33.000 millones por año. Para comparar, el Gobierno de Mauricio Macri se endeudó en u$s 12.000 millones anuales".

"Cristina Kirchner, en su segundo mandato, tomó casi u$s 17.000 millones por año. Entonces, no nos debe sorprender que el kirchnerismo tenga problemas con los datos y con la realidad", se quejó el economista, en declaraciones al programa "Cristina sin vueltas", que se emite por radio Rivadavia.



Además, indicó que los gobiernos toman deuda "porque gastan más que lo que recaudan" y agregó: "Es decir, porque tienen más déficit fiscal. Cuando Macri toma la deuda con el FMI, es porque tenía una serie de vencimientos que en buena parte había heredado, y que tenía que pagar".



"Tanto Macri como Fernández tomaron deuda con el FMI para pagar deuda", añadió.

En ese sentido, consideró que la segmentación "no alcanza para corregir el desequilibrio fiscal, pero es un sinsentido que un país con 40% de pobreza se esté subsidiando las tarifas a quienes la pueden pagar".

No obstante, reconoció que con Macri hubo "errores" en la implementación del ajuste de las tarifas.



En este marco, el ex titular de la autoridad monetaria reclamó al Gobierno que actúe "con responsabilidad para resolver los problemas de la gente y no patearlos para adelante", y culminó: "Es difícil ser optimista, aunque todavía tiene la oportunidad para corregir".