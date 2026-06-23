La selección de Bosnia-Herzegovina se preparara para enfrentar a Catar mañana a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Seattle. Este encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026.

Ambos equipos llegan a este partido con solo un punto en su haber tras dos partidos jugados, ocupando el tercer y cuarto lugar del grupo, respectivamente. El equipo que logre el triunfo estará aún en la pelea por avanzar a la siguiente ronda, mientras que una derrota podría significar la eliminación del torneo para ambos.

Bosnia inició su camino en el Mundial con un empate 1-1 ante Canadá en un partido muy equilibrado, lo que le permitió sumar su primer punto. Sin embargo, su segundo partido fue una decepción, ya que fueron derrotados con claridad por Suiza, 4-1.

El equipo de Catar también cuenta con un solo punto, el cual cosechó tras igualar 1-1 ante Suiza en su primer encuentro. En su segundo compromiso, sin embargo, sufrió una dura goleada 6-0 contra Canadá.

El árbitro que dirigirá este decisivo encuentro será Jesús Valenzuela Sáez.

El camino a los dieciseisavos de final

El equipo que logre finalizar en la primera posición del grupo se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I, J. El segundo colocado, en cambio, tendrá que jugar contra el segundo del Grupo A. La ubicación del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y la distribución final de los clasificados.

Horario Bosnia-Herz. y Catar, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas