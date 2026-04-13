¿Sabías que 8 de cada 10 objetos en la vida de los argentinos tienen YPF? YPF presenta “La Conexión YPF”, una experiencia que busca hacer visible lo que habitualmente no se ve: la presencia de YPF en la vida cotidiana de los argentinos. Como parte de la propuesta, ya se puede vivir la experiencia en la estación YPF Alcorta. A través de un sistema de cámaras en vivo y un modelo de visión computacional entrenado para reconocer miles de objetos en milisegundos, la plataforma identifica elementos del entorno cotidiano —desde una zapatilla, un termo o un auto, hasta una manzana— y cruza esa información con una base de datos construida a partir de variables de materiales, logística, energía e innovación. Desde esta experiencia podrás ver el porcentaje de cuánto YPF tenés. Además, el algoritmo fue entrenado para reconocer elementos de la cultura pop argentina y símbolos de identidad nacional. Al escanear, por ejemplo, una camiseta de la Selección o una réplica de la Copa del Mundo, la plataforma devuelve un “100% Orgullo Argentino”. Con el objetivo de escalar la experiencia a toda la Argentina, “La Conexión YPF” estará disponible a través de https://www.conexionypf.com.ar. Ingresando desde tu celular, podrás usar la cámara de sus dispositivos para escanear su entorno, descubriendo de forma interactiva la presencia invisible de YPF en su día a día. En sus primeros tres días de activación, la campaña contó con dos 2 tótems de escaneo en el Shopping Dot. Entre la activación presencial y virtual se registró más de 50.000 usuarios interactuando con la plataforma, que escanearon más de 200.000 objetos conectados con la energía argentina y con YPF.