Desde el 20 y hasta el 28 de febrero Colchón Show llega a OnCity, un evento para renovar el descanso con beneficios exclusivos. Durante estas jornadas, OnCity, el marketplace líder en productos para toda la familia, ofrece hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en una amplia selección de colchones, sommiers y almohadas de las marcas más reconocidas: King Koil, Inducol, Serta y Nativa. Sumándose a esta propuesta OnCity busca acercar soluciones accesibles y modernas, combinando financiación flexible con productos de primera línea. Entre las opciones destacadas del Colchón Show se encuentran los colchones en caja, diseñados para quienes viven en departamentos y buscan practicidad sin resignar confort. Estos modelos se entregan comprimidos y envasados al vacío, lo que facilita su traslado por escaleras y ascensores. Una vez abiertos, recuperan su forma original y ofrecen la misma experiencia de descanso que un colchón tradicional. Pensado para clientes que no cuenten con tarjeta de crédito o prefieran no utilizarla, On City les brinda On City Crédito un sistema flexible, con mínimos requisitos, que permite a los clientes llevar sus productos sólo con su DNI, y comenzar a pagarlos el mes siguiente. A partir del 25 de febrero la primer cuota la comenzarán a pagar recién en abril, en cuotas fijas y en pesos. Las compras podrán realizarse en más de 200 sucursales de OnCity en todo el país, así como en www.oncity.com . Para quienes prefieren no salir de casa, los pedidos pueden enviarse a domicilio o retirarse en cualquiera de las sucursales de la cadena.