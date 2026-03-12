Durante todo el mes de marzo, OnCity te acerca al mundial con sorteos únicos. Quienes realicen compras con OnCity Crédito y tengan su cuota al día participarán automáticamente por el sorteo de 100 televisores de 50 pulgadas: 50 unidades marca TCL y 50 unidades marca RCA. Una oportunidad para acompañar a la selección en cada partido con la mejor calidad de imagen y sonido. Pensado para ampliar la posibilidad de acceso a diversos productos, OnCity Crédito, el sistema de financiación propio del marketplace, permite llevar tu compra de inmediato, sólo presentando el DNI, sin necesidad de tarjeta de crédito ni trámites engorrosos. Los clientes comienzan a pagar recién al mes siguiente, en cuotas fijas y en pesos, ofreciendo mínimos requisitos y máxima flexibilidad. Así, más familias pueden renovar su hogar, equiparse para el mundial o aprovechar las promociones especiales. Durante este mes también, hasta el 18 de marzo, OnCity se suma a la 9ª edición de Electro Fans, el evento multimarca más esperado, con beneficios imperdibles en el rubro tecnológico y de electrodomésticos. La propuesta incluirá descuentos de hasta el 50% y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Las compras podrán realizarse en más de 200 sucursales de OnCity en todo el país, así como en www.oncity.com . Para quienes prefieren no salir de casa, los pedidos pueden enviarse a domicilio o retirarse en cualquiera de las sucursales de la cadena.