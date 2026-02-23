La adopción de la inteligencia artificial entró en una nueva fase en 2026. Después de años de promesas de aumentos de productividad, reducción de costos y nuevas fuentes de ingresos, el modelo basado en tests puntuales y las pruebas de concepto sin planes de aplicación a gran escala están empezando a perder fuerza. Bajo la presión de obtener resultados concretos, las empresas han dejado de cuestionarse qué es posible hacer con la IA y para centrarse en lo que es rentable lograr con la tecnología. El desfase entre demostraciones exitosas y aplicaciones escalables deja claro que un buen prototipo no es equivalente a una solución lista para operar de forma segura, con gobernanza y continuidad. Datos del MIT muestran que solo el 5% de los proyectos piloto de IA integrada están generando valor, mientras que la gran mayoría (95%) permanece estancada, sin un impacto medible en el balance patrimonial. La realidad es que, si bien los modelos de IA están convirtiéndose en commodities, la infraestructura subyacente representa un cuello de botella importante para la obtención de retorno sobre la inversión. “Para que la IA salga de la fase de experimentación y se vuelva rentable, las empresas necesitan dejar de tratarla como un bloque monolítico y comenzar a aplicar los mismos estándares rigurosos de gobernanza, cumplimiento y privacidad que exigen para cualquier otra aplicación de misión crítica”, explica Thiago Araki, director senior de tecnología para América Latina en Red Hat. Esto implica crear las condiciones técnicas, operativas y organizacionales necesarias para llevar la IA de experimentos aislados a entornos de producción, con un impacto real en el negocio. Avanzar en esta dirección requiere, ante todo, un cambio de mentalidad. Los líderes deben reconocer que no basta con invertir en IA; necesitan estar preparados para ello con personas, procesos y, sobre todo, con un ecosistema tecnológico adecuado. Hoy en día, las arquitecturas de chips, las capas de software, las herramientas de inferencia, los mecanismos de protección y la capacidad de operar de forma consistente en centros de datos y nubes tienen mayor peso en el cálculo del retorno de la inversión que la elección de un modelo de lenguaje específico. Un estudio reciente de Gartner refuerza esta visión al señalar que se espera que las inversiones globales en IA crezcan un 44% este año, alcanzando los 2,52 billones de dólares. De este total, se prevé que 401 mil millones se destinen a infraestructura, lo que indica que las empresas están empezando a reconocer que el éxito de la IA depende menos del modelo en sí y más de las bases que le permiten operar a escala y de forma segura. “No existe un único enfoque de IA empresarial que funcione para todas las organizaciones, lo que hace que la elección y la flexibilidad sean factores centrales en este recorrido”, enfatiza Alejandro Raffaele, Director senior de ventas Enterprise para Latinoamérica en Red Hat. Según el ejecutivo, las plataformas y estándares de código abierto contribuyen a preservar la libertad de elección al garantizar la interoperabilidad entre diferentes entornos. “Las empresas que priorizan este camino tienden a avanzar con mayor seguridad y rapidez, lo que reduce el riesgo de una dependencia excesiva de proveedores o tecnologías propietarias”, señala. Un ejemplo práctico viene de ARSAT, empresa estatal argentina de telecomunicaciones. Ante cuellos de botella operativos, altos costos y tiempos de respuesta lentos, la empresa inició una renovación de infraestructura basada en código abierto, que se convirtió en un claro ejemplo de innovación y transformación tecnológica. Al estructurar su estrategia de IA en una plataforma abierta y estandarizada, preparada para entornos híbridos, la empresa logró avanzar desde la fase experimental a aplicaciones alineadas con sus necesidades operativas y los requisitos regulatorios del sector público. La importancia de una base tecnológica sólida es señalada por Harvard Business Review, que identificó la falta de integración entre innovación y operación como uno de los principales obstáculos para la captura de valor con la IA. “La inteligencia artificial no es el cimiento de la tecnología, es el acabado”, afirma Gilson Magalhães, vicepresidente y general manager para América Latina en Red Hat. Para ilustrar este punto, el ejecutivo utiliza una metáfora de la industria de la construcción: “Ningún edificio puede sostenerse sin cimientos, materiales adecuados y procesos rigurosos. Lo mismo ocurre con la tecnología. Sin una infraestructura sólida, usar IA es como hacer funcionar un rascacielos construido sobre arenas movedizas”. Con la consigna de seguir impulsando la innovación abierta, el 16 de abril de 2026 llega a Buenos Aires la 9na edición de OpenShift Commons Gathering. Este encuentro reunirá a profesionales de distintos países de la región para explorar las últimas tendencias de IT y conocer casos de uso reales presentados por sus propios protagonistas, con foco en la adopción de OpenShift como base para proyectos de Inteligencia Artificial y entornos virtualizados. El evento se realizará en El Central - La Rural (Av. Sarmiento 2698) y contará con sesiones y experiencias de empresas que implementan contenedores de forma segura y a gran escala. Quienes estén interesados en participar podrán registrarse en el siguiente enlace: https://reg.experiences.redhat.com/flow/redhat/3425900/fieldeventsregapproveform/page/landingregistrationpage