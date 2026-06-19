GEA Logistics anunció la obtención de la Certificación Empresa B, uno de los estándares internacionales más reconocidos para organizaciones que integran el propósito social y ambiental en el corazón de su modelo de negocio.

La certificación fue otorgada luego de un riguroso proceso de evaluación que analiza aspectos vinculados a gobernanza, impacto en las personas, comunidad, ambiente y clientes, verificando que la organización cumple con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial.

Fundada hace más de 18 años, GEA Logistics cuenta con más de 50 colaboradores y se ha consolidado como una de las empresas de servicios logísticos de mayor crecimiento sostenido en Argentina.

La obtención de esta certificación representa la validación de una visión de largo plazo en materia de sostenibilidad, calidad y gestión responsable que la compañía viene desarrollando desde sus inicios y que se refleja en diversos hitos alcanzados durante los últimos años.

Entre ellos se destacan la certificación ISO 9001:2015, la adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas, la medición y compensación de su huella de carbono a través del programa Carbon Neutral Plus y los múltiples reconocimientos obtenidos por Great Place to Work, entre ellos el de mejor PyME para trabajar en Argentina, mejor PyME para el talento joven, mejor PyME para las mujeres y mejor PyME que cuida.

Con este nuevo reconocimiento, GEA Logistics se posiciona entre las pocas compañías de su sector que reúnen certificaciones y reconocimientos vinculados a calidad, sostenibilidad, clima laboral e impacto social, consolidando un modelo de negocio que busca generar valor económico y, al mismo tiempo, contribuir positivamente al entorno.

“Durante años se instaló la idea de que las empresas debían elegir entre ganar dinero o generar impacto. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Las organizaciones que liderarán el futuro serán aquellas capaces de crecer, ser rentables y al mismo tiempo mejorar la vida de las personas y las comunidades con las que interactúan. La Certificación B valida un camino que en GEA venimos construyendo desde hace mucho tiempo”, señaló Javier Carrizo, fundador y CEO de GEA Logistics.

La Certificación B forma parte de un movimiento global integrado por miles de empresas en más de 100 países que promueven una economía donde el éxito no se mide únicamente por los resultados financieros, sino también por el valor generado para la sociedad y el ambiente.

“Creemos que las empresas tienen la capacidad de generar prosperidad económica y, al mismo tiempo, contribuir a construir una sociedad mejor. No vemos una contradicción entre rentabilidad e impacto positivo. Por el contrario, entendemos que las organizaciones que logren equilibrar ambos aspectos serán las que lideren el futuro”, agregó Carrizo.

Con esta certificación, GEA Logistics reafirma su compromiso de seguir creciendo sin perder de vista aquello que considera esencial: generar valor para las personas, las comunidades y el entorno a través de una gestión responsable, sostenible y de largo plazo.