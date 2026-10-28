SanCor Salud presentó Corporate, su propuesta renovada de salud para empresas, con la que busca entrar con más potencia en un segmento que exige soluciones ágiles, flexibles y de alto estándar. El lanzamiento marca un antes y un después en la forma de abordar los servicios de salud corporativos en el país.

La nueva propuesta de valor llega con tres planes: TIME, BUSINESS y ENTERPRISE, que suman diferenciales competitivos e incorporan una dimensión superior en la red de clínicas y sanatorios. Como rasgo distintivo, aplica el principio Lego: una lógica modular que aporta versatilidad para armar cada propuesta según las necesidades de cada empresa.

ASOCIACION MUTUAL SANCOR

Otra novedad es una nueva dimensión de beneficios vinculados al bienestar, que abarca capacitación, acompañamiento profesional médico y una plataforma dedicada, entre otros, con el objetivo de acompañar a las organizaciones frente a los desafíos de un nuevo mundo laboral.

Daniel González, Director Comercial de SanCor Salud, explicó que se trata de un abanico de coberturas pensado para la exigencia de este segmento. Aclaró además que no es un proyecto aislado, sino un paso importante hacia 2030, que expresa el compromiso de seguir evolucionando y la convicción de que los grandes desafíos son también las mayores oportunidades de crecimiento.

La marca también fue pensada con una intención estratégica. Nora Mosso, Gerenta de Marketing, señaló que, luego de validar distintas opciones, se eligió el nombre “Corporate” por su asociación visual directa con la marca y porque conduce a una zona aspiracional, connota solidez y funciona como sello de calidad. Se complementa con la bajada “Soluciones de salud para empresas”, eje del spot publicitario desarrollado creativamente por McCann, con producción de Landia y plataforma de medios a cargo de UM.

El lanzamiento tuvo su punto de partida en el Encuentro Cumbre de la compañía y contó con una acción sorpresiva: la designación de Juan Martín del Potro como embajador y CIO, (Comunicador Institucional Oficial) de la empresa, lo que le aporta a su rol de embajador de la marca una nueva dimensión de protagonismo.

ASOCIACION MUTUAL SANCOR

Con este nuevo paso, SanCor Salud se consolida como una de las empresas líderes de medicina privada de Argentina y al frente de la transformación del sector. Con más de 900.000 asociados y 6.500 empresas, la prepaga cuenta con una de las redes médico-asistenciales más amplias del país, 200 puntos de atención distribuidos geográficamente y una propuesta de valor que combina cercanía, calidad médica, excelencia en la atención y soluciones de salud integrales para todas las etapas de la vida.