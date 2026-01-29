En esta noticia Acerca de IOL Inversiones

En un escenario económico donde la administración del dinero en el corto plazo sigue ganando protagonismo y la liquidez se transforma en una variable clave para personas y empresas, IOL Inversiones anunció el lanzamiento del FCI IOL Cash Management, un nuevo fondo común de inversión en pesos disponible a través de IOL invertironline, orientado a quienes buscan rendimiento sin resignar disponibilidad.

La desaceleración de la inflación y la reconfiguración del esquema de tasas llevaron a muchos inversores —y especialmente a las PyMEs— a replantear qué hacer con los pesos que no se utilizan de manera inmediata. Desde el dinero que se cobra a principio de mes hasta el momento de afrontar pagos corrientes, impuestos o sueldos, estos fondos suelen quedar inmovilizados o remunerados a tasas poco competitivas durante días o semanas.

En ese contexto, el FCI IOL Cash Management apunta a cubrir una necesidad concreta: remunerar la liquidez de forma eficiente, con bajo riesgo y flexibilidad operativa.

Se trata de un fondo de renta fija en pesos, de perfil conservador y horizonte de corto plazo, cuya estrategia se basa en una cartera diversificada de instrumentos públicos y privados de corta duración. El objetivo es maximizar el rendimiento y minimizar la volatilidad, manteniendo una estructura líquida que permite rescates en 24 horas.

La propuesta del fondo es lograr un rendimiento comparable o superior al de un plazo fijo tradicional, con la ventaja de no inmovilizar el capital. En ese sentido, busca ofrecer una alternativa que rinda más que mantener el dinero en cuenta o en muchas billeteras virtuales, pero con mayor flexibilidad que un plazo fijo. La Tasa Nominal Anual estimada es del 32%, en línea con las condiciones actuales del mercado para este tipo de instrumentos.

El producto está especialmente pensado tanto para inversores individuales con perfil conservador, que buscan una opción simple para sus pesos, como para empresas que necesitan optimizar su capital de trabajo, administrando excedentes de liquidez sin asumir riesgos elevados ni comprometer la disponibilidad de los fondos.

“Muchos inversores hoy necesitan una opción simple para el corto plazo. Este fondo está pensado justamente para ese momento en el que no se quiere dejar el dinero quieto, pero tampoco comprometerlo a plazos largos ni asumir riesgos innecesarios”, explicó Maximiliano Donzelli, Director de Estrategias & Trading en IOL Inversiones.

El FCI IOL Cash Management ya se encuentra disponible para invertir a través de la plataforma digital de IOL Inversiones. Para suscribirse, el usuario debe ingresar a la sección “Invertir”, seleccionar “Fondos Comunes de Inversión” y elegir el fondo. Luego, ingresar el monto, aceptar el reglamento de gestión y confirmar la operación con su contraseña. De esta manera, la inversión queda activa en pocos pasos y de forma 100% digital.

Acerca de IOL Inversiones

IOL Inversiones es la plataforma digital del ecosistema IOL, diseñada para que más de 2 millones de clientes gestionen todas sus inversiones desde una app simple, intuitiva y segura. Con más de 25 años de trayectoria en el mercado, ofrece acceso a un amplio mundo de oportunidades financieras.A través de IOL Inversiones, los usuarios pueden operar en el mercado de capitales argentino mediante IOL invertironline, el broker líder del país, regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).Además, pueden invertir en activos digitales a través de IOL Cripto, ampliando su acceso a alternativas de inversión.IOL Inversiones integra en una misma experiencia lo mejor del ecosistema: la solidez operativa de IOL invertironline y la innovación en nuevas clases de activos, consolidándose como la puerta de entrada al universo de inversiones para millones de argentinos.