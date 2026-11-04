Los espacios multifuncionales, las mudanzas y la búsqueda de mayor practicidad están transformando la manera de equipar los hogares. En este escenario, los productos compactados ganan protagonismo como una alternativa que combina comodidad, diseño moderno y facilidad de transporte.

Esta tendencia propone una nueva experiencia de compra: productos que llegan comprimidos y embalados en cajas de dimensiones reducidas, facilitando su traslado por ascensores, escaleras y espacios estrechos. Una vez desembalados, recuperan su forma y quedan listos para incorporarse al hogar.

La innovación también alcanza al diseño. Las líneas minimalistas, los formatos versátiles y los muebles que cumplen más de una función permiten aprovechar mejor los ambientes, especialmente en departamentos y viviendas donde cada metro cuadrado cuenta.

Soluciones que se adaptan a cada hogar

En línea con esta tendencia, Suavestar amplió su propuesta de productos compactados con alternativas para diferentes necesidades.

Su popular línea de colchones Zen ofrece versiones de espuma y una opción híbrida que combina resortes independientes con capas de espuma, integrando confort y practicidad en un formato fácil de transportar.

Suavestar

La familia de sillones y sofás Recostar, recientemente distinguida con el Sello de Buen Diseño, incorpora soluciones multifuncionales. Entre ellas se destacan el Sofá Recostar que permite convertirse rápidamente en una cama de dos plazas o dos de una plaza. El Sofá Kids, que permite a los chicos desarmarlo y convertirlo en parte de sus juegos, y el sillón Recostar Self, que puede transformarse en una cama adicional ocupando muy poco espacio.

CyberMonday: oportunidades para renovar el hogar

Hasta el 8 de noviembre, Suavestar ofrece en su tienda online hasta 55% OFF en todos sus productos, con un 25% OFF adicional en un pago o la posibilidad de financiación en hasta 18 cuotas sin interés. También brinda envío gratis a todo el país en colchones compactados y Envíos Flash en menos de 48 horas para todos sus productos en CABA y GBA. Los colchones cuentan, además, con 30 noches de prueba en casa y 5 años de garantía.

Más información en www.suavestar.com.ar.