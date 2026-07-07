En esta noticia “Empresarios que hacen bien”, el podcast de Vistage Argentina

La toma de decisiones en la cima de las organizaciones es uno de los desafíos más complejos para los líderes empresarios. Frente a la velocidad de los cambios del mercado, la irrupción de la Inteligencia Artificial y sus efectos en el mercado laboral, Vistage Argentina se consolida en el país como el refugio estratégico de los tomadores de decisión.

Vistage Argentina es una organización que promueve el aprendizaje entre pares y ofrece un espacio donde los empresarios y ejecutivos se reúnen para compartir experiencias y ayudarse mutuamente. Para ello, se conforman grupos de directivos de compañías de diversas industrias en un ámbito de absoluta confidencialidad, quienes se reúnen una vez al mes. Compartir experiencias y puntos de vista le permite a los Número 1 ampliar su mirada hacia nuevas perspectivas y conocimientos, y evitar la sensación de soledad que suelen experimentar los líderes en la toma de decisiones.

La dinámica de estos grupos es, precisamente, el corazón del modelo Vistage. Lejos de las estructuras académicas tradicionales o las conferencias unidireccionales, lo que ocurre en estas mesas de trabajo es una transformación basada en la horizontalidad. En sus grupos, los líderes empresarios comparten experiencias, desafíos y perspectivas en un espacio de absoluta confianza.

“En ese entorno cuidado nacen conversaciones honestas; feedback sin filtros entre pares. Preguntas disruptivas que ayudan a mirar una situación desde un ángulo diferente. Los empresarios no solo encuentran soluciones a problemas cotidianos del negocio: también generan vínculos genuinos, confianza recíproca y conversaciones de valor, además de aprendizajes basados en la experiencia que abren nuevas perspectivas de liderazgo”, resalta Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina. Y subraya que hoy conforman la red más de 2700 miembros, 125 coordinadores y 225 grupos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Salta, Jujuy y Tucumán.

Sobre el escenario actual, San Martín sostiene: “Vivimos en un contexto en el que la inteligencia artificial, la automatización y la tecnología avanzan a pasos agigantados, redefiniendo las reglas de la productividad. Pero justamente por eso hoy cobra aún más valor lo humano: aquello que sigue siendo completamente irremplazable. Los vínculos genuinos, la escucha activa, la empatía y el aprendizaje que surge del intercambio real entre personas.”

En este sentido, y en un mercado saturado de datos y herramientas automatizadas, la información técnica está al alcance de un clic. Sin embargo, el verdadero diferencial competitivo y estratégico para un líder está en las relaciones reales que se construyen y en el impacto que estas generan en el día a día organizacional. En este mundo cada vez más digital, lo humano se vuelve más valioso que nunca. Y eso es, precisamente, lo que sucede en el ecosistema Vistage: un espacio donde las conexiones profundas, la colaboración abierta y el intercambio genuino generan un valor estratégico que ninguna tecnología del mercado puede reemplazar.

Para fortalecer su comunidad, Vistage Argentina realiza anualmente jornadas de networking para sus miembros en diversos puntos del país en pos de reivindicar aquello que sigue siendo irremplazable en el mundo de los negocios: los vínculos genuinos, las conversaciones de valor, la escucha y la confianza.

También realiza el “Evento +5”, destinado a líderes empresarios y miembros Vistage, que llevan cinco años o más siendo parte de la red. El eje central del encuentro, que se llevó a cabo en julio, fue una charla de Carlos Pérez -Presidente de BBDO Argentina- en la que reflexionaron sobre el desafío de construir ventajas competitivas en un escenario donde la inteligencia artificial y la transformación tecnológica ya forman parte de toda la realidad empresarial. Durante la exposición, Pérez apuntó: “Estamos en un momento de revalorización de lo irremplazable. La producción a escala provoca saturación y homogeneización, y esto, junto con la crisis de confianza, puede ser una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas, que se destacan por el foco, la identidad, la comunidad y la historia”. Luego, consideró que “el escenario es positivo y alentador para ellas, ya que el contexto actual juega a su favor”.

“Empresarios que hacen bien”, el podcast de Vistage Argentina

Vistage Argentina comparte en su canal de podcast capítulos en los que empresarios y expertos comparten sus historias y cuentan cómo superaron desafíos con el respaldo del acompañamiento entre pares.Los podcasts de Vistage Argentina se pueden escuchar en Spotify bajo el título “Empresarios que hacen bien” o en el siguiente enlace https://vistage.com.ar/vistage-podcast/.