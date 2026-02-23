Continuando con su plan de relanzamiento de la marca en nuestro país, Chery —marca representada en el país por el Grupo Corven— acaba de inaugurar un nuevo concesionario oficial en la provincia de Córdoba. Se trata de CityDrive, cuya apertura constituye un gran avance para la marca pues no solo se ubica en un punto estratégico de la zona central del país, sino que permite a los clientes de la zona contar con una oferta de productos y servicios más amplia y variada. CityDrive cuenta con el respaldo del Grupo Tagle, uno de los más importantes de la provincia con más de 80 años de experiencia en la industria automotriz nacional. Su propuesta se centra en ofrecer vehículos y marcas innovadoras, atención personalizada y una experiencia premium que combina tecnología, diseño y sustentabilidad. Por eso, junto a Chery busca convertirse en referente de la movilidad inteligente, híbrida y sustentable en la provincia. “En CityDrive creemos en las nuevas formas de movilidad. Por eso, nuestro propósito es traer a Córdoba las marcas que están transformando la movilidad en el mundo, marcas que apuestan por la innovación, la eficiencia y la sustentabilidad, pensadas para una nueva generación que busca moverse con libertad, pero también con responsabilidad”, comentó José Portela, director general de CityDrive. Ubicado en la avenida Emilio Caraffa 1913, el local cuenta con 700 m2 y fue diseñado para brindar a los clientes una experiencia completa, moderna y accesible, en un espacio que integra todos los elementos de la nueva normativa de imagen que la marca está aplicando a nivel global y que se relacionan con la innovación, la digitalización y la tecnología. El nuevo concesionario cuenta con un amplio salón de ventas donde exhibe toda la gama de modelos Chery, asesoramiento profesional, claro y personalizado desde el primer contacto, disponiendo de Test Drive para que el cliente pueda tomar contacto con los diferentes modelos y conocer sus destacados atributos. Adicionalmente ofrece un servicio de postventa con equipamiento especializado y personal altamente capacitado de acuerdo con los estándares de la marca. Por supuesto, ahí se exhibe la nueva generación de la familia de SUV TIGGO (TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 HYBRID, TIGGO 7 PRO HYBRID Y TIGGO 8 PRO) y también el lanzamiento más reciente de la marca, el ARRIZO 8 CSH, un sedán mediano hibrido enchufable con la tecnología CHERY SUPER HYBRID de última generación. Además, se pueden probar todos los modelos con un programa completo de test drive. “Esta apertura refuerza el compromiso de la marca con la provincia de Córdoba y con quienes buscan soluciones de movilidad actuales, confiables y bien pensadas. Para nosotros es un gran avance y una forma de estar más cerca de nuestros clientes”, comentó Claudio San Román, director de la Unidad de Automóviles del Grupo Corven. Para más información, visitar www.chery.com.ar O en redes sociales: Instagram cheryoficialarg, y Facebook: chery argentina