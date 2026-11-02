Con la llegada del Cyber Monday, On City presenta una nueva propuesta de beneficios en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar, con descuentos, financiación y alternativas de compra disponibles tanto en oncity.com como en sus más de 180 sucursales de todo el país.

Del 2 al 4 de noviembre, se podrá acceder hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes en una amplia selección de productos. La propuesta alcanza categorías como celulares, tablets, notebooks, televisores, parlantes y pequeños electrodomésticos, entre otras.

Además, quienes opten por financiar sus compras con On City Crédito podrán acceder a un beneficio exclusivo de hasta 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas, con la posibilidad de comenzar a pagar en diciembre. Incluye retiro gratuito en cualquiera de las más de 180 sucursales de On City, una opción que permite comprar online y elegir el punto de retiro más conveniente, sin costo adicional.

De esta manera, On City se suma a una de las fechas más esperadas del calendario de compras online con una propuesta que combina variedad de productos, descuentos y distintas alternativas de financiación para aprovechar las mejores oportunidades del año.