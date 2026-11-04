Con la imposibilidad de pagar pasajes internacionales en cuotas fijas con tarjeta de crédito, viajar al exterior parece exigir una suma de dinero junta que no siempre se tiene al instante. Sin embargo, existe una forma de reservar un vuelo hoy, congelar la tarifa promocional del Cyber Monday y organizar los pagos durante los meses siguientes, hasta 60 días antes de volar.

La clave está en la combinación de un programa de millas y el servicio Viaje Fácil de Smiles Argentina, que permite reservar pasajes hasta con 11 meses de anticipación sin tener las millas ni el dinero completo en la cuenta.

Cómo funciona la reserva con Viaje Fácil

Reserva inicial: Al congelar el pasaje, solo se pagan las tasas e impuestos del destino más un cargo de emisión de $12.000 por pasajero.

Precio garantizado: El valor del vuelo queda fijo en millas (o millas más pesos) al precio promocional de la fecha.

Tiempo para pagar: Hay plazo hasta 60 días antes de la fecha del vuelo para juntar el saldo restante de millas o cancelarlo al ritmo que a cada uno le resulte más cómodo.

El caso de Brasil: cómo “cuotificar” dos viajes en 5 meses

Para ver el impacto concreto, tomemos el ejemplo de un viaje ida y vuelta a Río de Janeiro con GOL en Cyber Monday: 58.200 millas + $150.000 de tasas (equivalente a USD 211 final).

En lugar de poner todo el dinero de una sola vez, la acumulación mensual permite organizar el presupuesto:

La suscripción: Al sumarte al Al sumarte al Club Smiles 20.000 con tarjeta de crédito vía Mercado Pago, recibís 20.000 millas fijas al mes. Gracias a las promociones del evento, el primer mes sumás 40.000 millas extra de regalo y recibís $20.000 de reintegro en la cuota regular de $75.000 (el primer mes te queda en $55.000 netos). El primer pasaje listo en 30 días: En solo un mes acumulás 60.000 millas (20.000 del plan + 40.000 de bonificación), suficientes para emitir el ida y vuelta a Río de Janeiro. El segundo viaje en camino: Manteniendo la membresía ($75.000 al mes) y aprovechando el saldo restante, podés hacer una nueva reserva por Viaje Fácil a Salvador de Bahía (74.200 millas ida y vuelta + tasas). En 5 meses de suscripción tenés juntadas las millas para dos viajes internacionales a Brasil.

Más oportunidades para aprovechar en el evento

Probar el Club: Podés suscribirte a Club Smiles desde $3 el primer mes para acceder de inmediato a los precios especiales de Cyber Monday.

Descuento en millas: Los socios activos del Club reciben un voucher con 77% de descuento para comprar millas.

Reintegro bancario: Pagando con tarjetas Santander Visa o Mastercard hay un 20% de reintegro adicional (con tope de $15.000).

Ofertas destacadas

Estas son algunas de las tarifas en promoción para volar ida y vuelta desde Buenos Aires:

Río de Janeiro (con GOL): volá ida y vuelta desde 58.200 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $328.560 (equivalente a USD 211).

Florianópolis (con GOL): volá ida y vuelta desde 47.800 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $306.556 (equivalente a USD 197).

Curazao (con Avianca): volá ida y vuelta desde 155.200 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $674.418 (equivalente a USD 432).

Aruba (con Avianca): volá ida y vuelta desde 154.000 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $696.382 (equivalente a USD 446).

Orlando (con Avianca): volá ida y vuelta desde 187.800 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $817.308 (equivalente a USD 524).

Miami (con Avianca): volá ida y vuelta desde 202.400 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $862.305 (equivalente a USD 553).

Nueva York (con Avianca): volá ida y vuelta desde 246.800 millas + tasas e impuestos. Precio final de referencia: $999.146 (equivalente a USD 640).

Todos los vuelos incluyen equipaje, salvo los operados por GOL, que incluyen carry on de hasta 10 kilos y equipaje de mano.

Para conocer más destinos, revisar disponibilidad y ver las condiciones, se puede ingresar a Smiles.com.ar.

Precios de referencia calculados comprando las millas necesarias con el voucher del 77% de descuento e incluyendo las tasas e impuestos informados. Equivalencia en dólares calculada con un dólar Banco Nación de $1.560. Para ver más términos de la promoción, ingresá a Smiles Argentina.