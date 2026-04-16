Desde hoy, llega una nueva edición del ciclo de podcasts de Inversiones, junto a ICBC, en El Cronista “Economía al día”. El eje central es acercar el mundo de las finanzas a todas las personas ofreciendo asesoramiento de expertos en inversiones, ya sea para quienes recién empiezan o para quienes quieren mejorar su forma de invertir. Invertir dejó de ser una práctica exclusiva de especialistas. Hoy es una necesidad concreta para cualquier persona que quiera sostener o mejorar su poder adquisitivo. Sin embargo, el principal desafío no es acceder a productos, sino entender cómo armar una estrategia coherente. La sobreinformación, la volatilidad del mercado y las decisiones impulsivas suelen jugar en contra. El ciclo está compuesto por cuatro episodios y cada entrega combina el enfoque pedagógico con la experiencia de Dario Zabuski, experto en inversiones de ICBC, quien explica distintas alternativas para invertir de forma simple, avanzar con una estrategia más completa y tomar mejores decisiones con tu dinero. Una introducción al mundo de las inversiones pensada para quienes recién empiezan. Dario Zabuski, experto en inversiones de ICBC, explica cómo comenzar de forma simple, con opciones de bajo riesgo, buena liquidez y sin necesidad de conocimientos previos, apoyándose en herramientas fáciles de usar y con gestión profesional. Zabuski aborda cómo evolucionar en las inversiones a través de la diversificación. Presenta la importancia de combinar activos, delegar decisiones en especialistas y explorar alternativas con mayor potencial de rendimiento, manteniendo un equilibrio entre riesgo y retorno. En este episodio se explican estrategias para proteger el valor del dinero en pesos frente a la inflación. Opciones que permiten mantener liquidez mientras se invierte, integrando las inversiones al uso cotidiano del dinero. En este último episodio se exploran alternativas para invertir dólares en lugar de dejarlos inmovilizados. Dario Zabuski incluye opciones locales e internacionales, desde renta fija hasta acciones y obligaciones negociables, con distintos niveles de riesgo y estrategias de diversificación. En ICBC contás con un equipo de expertos en inversiones y plataformas simples y seguras que te permiten manejar tus inversiones desde la computadora o el celular. Abrí tu caja de ahorro al instante y descubrí el valor de invertir con los que saben. Para más información, ingresa en inversiones.icbc.com.ar. Podes escuchar desde hoy el primer episodio en “Economía al Día”.