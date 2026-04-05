Durante el mes de marzo se llevó a cabo el Executive Summit 2026, un encuentro que reunió a referentes tecnológicos de compañías líderes con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar el rol estratégico de IT en entornos cada vez más complejos y dinámicos. Durante las jornadas, la agenda se centró en temas clave como la evolución hacia ServiceOps —la convergencia entre la gestión de servicios y las operaciones de IT—, la observabilidad, la automatización y el impacto de la inteligencia artificial. En particular, se destacó el rol de los agentes inteligentes como herramientas para mejorar la resiliencia, la productividad y la experiencia tanto de usuarios como de equipos internos. El evento contó con la participación de ejecutivos regionales y globales de BMC Helix, entre ellos Antonio Monti, Country Manager para NOLA y SOLA, y Raúl Castillo, Sr. Manager Solution Engineering para Latinoamérica, quienes compartieron la visión de la compañía y dialogaron con clientes sobre las oportunidades que abre esta nueva etapa. El Summit convocó a representantes de sectores como banca, seguros, retail e industria. Participaron ejecutivos de compañías como Banco Provincia, Banco Macro, ICBC, Banco Nación, Grupo Petersen, Falabella, Arcor y Grupo Galicia, en un formato reducido que priorizó el intercambio entre pares. Además del contenido ejecutivo, el encuentro incluyó instancias de networking y experiencias en el entorno mendocino, con propuestas gastronómicas y visitas a bodegas, generando un espacio propicio para fortalecer vínculos y compartir perspectivas en un contexto distendido. Con esta iniciativa, BMC Helix y TDI Latam buscan consolidar su posicionamiento en la región, reforzando su cercanía con clientes y promoviendo una agenda enfocada en innovación, eficiencia operativa y el rol de la tecnología como motor del negocio.