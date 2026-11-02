La división confort y bienestar de Grupo Piero, participará en el próximo CyberMonday, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de noviembre, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), con beneficios exclusivos para la renovación de colchones, sommiers, almohadas y accesorios de dormitorios.

Durante estos días, podrás adquirir productos de las marcas Piero, Cannon, Suavestar, Gani y Rosen con descuentos de hasta 55% y envíos a todo el país. También se podrá obtener descuentos de hasta 30% extra en pagos al contado (1 pago con tarjeta de débito o crédito y/o transferencia) o un 20% de descuento a través de MODO.

Adicionalmente, se ofrecerán hasta 24 cuotas sin interés exclusivamente con Mercado Pago y hasta 18 cuotas sin interés todas tarjetas de crédito Visa y Mastercard de todos los bancos.

Estos importantes beneficios estarán disponibles en las tiendas de e-commerce de las marcas de Bitali: www.piero.com.ar; www.cannon.com.ar; www.suavestar.com.ar; www.colchonesgani.com.ar; www.rosen.com.ar.

En esta oportunidad, también se podrá acceder a envíos express en la zona de AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) con entregas en 24 y 48 hs., dependiendo de la hora en la que se realice la compra on line.

Bitali es líder en la fabricación nacional productos para el descanso y pionera en innovación. Cuenta con las certificaciones ISO 9.001 (de Calidad) e ISO 14.001 (de Ambiente) y todos los insumos que utiliza en el proceso de fabricación son reciclables.