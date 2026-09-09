Banco Macro participa como main sponsor de la edición 31 de Expo Franquicias 2026, que se realiza el 9 Y 10 de septiembre en el Pabellón Ocre de La Rural de Palermo

En un amplio stand, la entidad reafirma su compromiso con el desarrollo del ecosistema emprendedor y el modelo de franquicias en Argentina.

Durante la expo, los oficiales especializados brindan asesoramiento personalizado y reciben decenas de consultas sobre la propuesta exclusiva para quienes buscan iniciar o potenciar su franquicia.

Una propuesta para impulsar cada etapa del negocio

Para quienes están por iniciar en el mundo de las franquicias, Banco Macro ofrece alternativas de financiamiento ágiles para acompañar la inversión inicial y poner en marcha el negocio.

La propuesta busca estar presente desde el primer paso, entendiendo las necesidades de cada proyecto y facilitando el acceso a soluciones que permitan hacerlo realidad.

Además, los franquiciados pueden acceder a distintas formas de financiamiento para acompañar las necesidades de cada etapa del negocio, desde la puesta en marcha hasta su crecimiento y expansión.

“Banco Macro tiene una propuesta integral para el ecosistema de franquicias. Queremos acompañar a franquiciantes y franquiciados no sólo con financiamiento, sino también generando oportunidades comerciales, acercando soluciones para la gestión cotidiana y estando presentes en cada etapa del crecimiento. Nuestro objetivo es ser un aliado estratégico, con asesoramiento cercano y herramientas concretas para potenciar cada negocio”, aseguró Mercedes Lascano, Gerente Segmento Pyme de Banco Macro.

Mucho más que financiamiento: Una propuesta integral para acompañar el crecimiento

Banco Macro busca estar cerca de las franquicias durante todo su ciclo de vida: desde la apertura y la inversión inicial hasta la operación cotidiana, la expansión y la generación de más negocios.

Como parte de este respaldo, Banco Macro impulsa una propuesta de referidos para franquicias, orientada a conectar comercios dentro del ecosistema y acompañar comercialmente la expansión de las marcas y el desarrollo de nuevos franquiciados.

Más que ofrecer productos financieros, Banco Macro busca unir oportunidades y acompañar el desarrollo del sector, impulsando vínculos que permitan a franquiciantes y franquiciados crecer juntos.

La experiencia también tiene un fuerte componente digital: quienes aún no son clientes pueden sumarse a Banco Macro de manera 100% online, mientras que aquellos que sí lo son tienen la posibilidad de gestionar sus operaciones y acceder a alternativas de financiamiento directamente desde los canales digitales.

A su vez, Banco Macro pone a disposición un ecosistema de soluciones de cobro y servicios para la gestión del negocio, junto con una propuesta de Plan Sueldo con beneficios para la empresa y sus colaboradores.

Estos beneficios se complementan con un Seguro Integral de Comercio, con las primeras dos cuotas bonificadas, para acompañar también la protección del negocio.

En un contexto desafiante para emprender y crecer, Banco Macro se posiciona como un aliado estratégico del ecosistema de franquicias, integrando acompañamiento comercial, financiamiento, soluciones digitales y protección para potenciar el desarrollo de cada negocio.