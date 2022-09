Un límite inesperado para la montaña de pesos que tenía un destino cantado

Desde que se anunció su vigencia, el dólar soja abrió un interrogante al que ningún analista le encontró respuesta. Tampoco el equipo económico, que recién ayer mostró margen para tomar una decisión que traerá cola: ninguno de los beneficiarios de la medida, que hasta el momento le permitió al Banco Central comprar u$s 2350 millones, podrá acceder desde hoy a comprar divisas. La disposición indica que ningún formato estará habilitado, ya sea por la vía del mercado oficial o por la vía financiera, con la compraventa de bonos que se liquidan en moneda extranjera.

La base del dólar soja era que el BCRA cubría con pesos la diferencia entre el dólar oficial (cercano a los $ 140) y los $ 200 a los que fue fijado como parte del programa de estímulo a las exportaciones de la oleaginosa. Parte de esa emisión iba a quedar en la cadena de proveedores, ya que el Gobierno daba por sentado que la compra de insumos y el pago de deudas iba a ser el principal destino de los pesos recibidos. Pero no el único. Como era de esperar, muchos productores se volcaron al mercado de capitales para poder transformar esa tenencia en dólar MEP o bien CCL.

El presidente de Aerolíneas salió al cruce de Macri: las pérdidas de la empresa y la situación de las low cost en discusión



Lo que sucedió fue, en buena medida, previsible. Después de una primera semana de calma, empezó una presión persistente sobre el tipo de cambio. El contado con liquidación volvió a cruzar los $ 300 y la brecha se reinstaló por encima de 90%. La sensación de que el remedio adoptado para que el BCRA recupere reservas iba a tener un impacto bajo en el sistema financiero se evaporó.

El FMI dejó de manifiesto que le preocupa el rumbo de la inflación. Más allá de la foto entusiasta de Kristalina Georgieva con Alberto Fernández, el mensaje fue claro. Y antes de que informaran que el desembolso de u$s 3900 millones iba a ser enviado, acordaron con el equipo de Sergio Massa un cambio no menor: el porcentaje de emisión monetaria permitido para financiar al Tesoro pasó de 0,8% del PBI a 0,6%. Con el 7% que marcó agosto en materia de precios, y el pronóstico de 95% anual para todo 2022, el staff del Fondo pidió más energía para contener los pesos y defender las reservas conseguidas.

Hoy volvió a sesionar en Nueva York la "Clinton Global Initiative": de qué se trata y cuáles son sus objetivos



Lo que no está en los cálculos de nadie es que sucederá desde hoy. Es difícil que en este contexto se mantenga el flujo de venta de soja. Los exportadores habían comprometido u$s 5000 millones en todo septiembre, pero parte de esa cifra se cubría con las ventas de maíz. Hasta ayer, el sector ingresó u$s 3850 millones. Con el objetivo casi cumplido, el BCRA cerró el grifo, una vez más.

El Banco Mundial y un sombrío pronóstico para 2023: qué espera tras una "agresiva ola de ajustes" de política monetaria global