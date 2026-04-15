El tiempo en España durante este miércoles, 15 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad dominada por altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. En el norte y oeste peninsular, así como en Baleares, se mantendrá la nubosidad y se prevén precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares, salvo en el noroeste, donde se esperan descensos ligeros. En Canarias, se prevén cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte, mientras que el viento será moderado en diversas regiones, con rachas fuertes en Canarias. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 5 y 24 grados y viento flojo variable. Cielos despejados con nubosidad en las sierras, brumas matinales en el bajo Guadalquivir, temperaturas en ascenso y vientos flojos. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos en el Pirineo y cielo poco nuboso o despejado en el resto. Habrá brumas en el sur de Lleida por la madrugada. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 2 grados en el este y un ligero ascenso en el oeste, mientras que las máximas alcanzarán los 26 grados, con un notable ascenso en el Pirineo. Se esperan heladas débiles en esta zona y viento moderado del noroeste en el Ampurdán. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos en el sistema Ibérico y el Pirineo, mientras que el resto del territorio tendrá cielo poco nuboso y brumas en la depresión del Ebro durante la madrugada. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas de 26 grados y mínimas de 2 grados, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será del norte en los Pirineos y del noroeste en el resto, moderado en el valle del Ebro, Cinco Villas y Bajo Aragón y flojo en otras áreas. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos, volviendo a nuboso por la tarde y se esperan brumas y nieblas en las cumbres al final del día. Habrá posibilidad de lluvias débiles en las horas centrales, con temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y máximas en ligero ascenso, oscilando entre 21 y 8 grados. El viento será flojo y variable, predominando del oeste por la mañana y del este por la tarde en la costa. Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas nocturnas en descenso, alcanzando mínimas de 4 grados y diurnas en ascenso, con máximas de 22 grados. En Menorca, viento moderado del noroeste; en el resto, flojo de componente oeste con brisas costeras. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso tras el mediodía. En el resto de islas, poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles en medianías. Temperaturas entre 11 y 23 grados, con alisio fuerte y rachas ocasionales en vertientes sureste y noroeste. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 26 grados y viento flojo de dirección variable. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en el tercio norte, con posibilidad de alguna precipitación débil en zonas de montaña, mientras que en el resto de la región habrá cielos poco nubosos o despejados. Se esperan brumas y bancos de niebla por la mañana, con temperaturas en ligero o moderado ascenso, alcanzando una máxima de 24 grados y una mínima de 2 grados y un viento flojo de componente oeste con intervalos moderados. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad en zonas de montaña y algunas llanas de la mitad oriental. Se podrían formar brumas o nieblas matinales en el norte de la Ibérica. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 24 grados y un mínimo de 2 grados, con viento flojo que cambiará a componente oeste durante las horas centrales. Cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso entre 14 y 21 grados y vientos de poniente flojos en Madrid. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 14 grados y vientos flojos variables. El clima será nuboso con brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Álava, temperaturas en ascenso de 7 a 24 grados y viento flojo del norte por la tarde. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, brumas y nieblas matinales, temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 21 grados, con viento flojo a moderado del norte. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, brumas matinales y temperaturas en ascenso, con viento variable que se tornará del norte por la tarde.