Sobre las brechas, las devaluaciones y el FMI

Apenas un mes lleva en acción el equipo económico y les parecera, especialmente a ellos, una década. Nunca se puede anticipar por completo el "legado" de un gobierno kirchnerista. Siempre aparecen agujeros negros, pero peores a los imaginados por Albert Einstein o Stephen Hawking. Basta como ejemplo lo destacado el lunes por el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo por la deuda por u$s 230 millones con Bolivia por las importaciones de gas.

El ancla fiscal es la clave. Y el DNU y el proyecto de ley "Bases" mostró la intención del gobierno de ir a fondo en todos los temas. Donde se aguardaba que fueran a fondo también era en el mercado cambiario pero no sucedió. El "contado con liqui" se opera cerca de los $1.200 y la brecha cambiaria está en torno al 45%. El "crawling" al 2% no es creíble y por lo tanto no actúa como ancla de precios . Lo fiscal como siempre es la clave. En este contexto, es probable que en algún momento de enero o febrero se abandone esa pseudo ancla del 2%. Las brechas cambiarias por encima del 30% siempre divergen, suele decir Guillermo Calvo. Y cuando se reducen lo hacen por suba del tipo de cambio oficial, las devaluaciones, pero nunca por la caída del "contado con liqui" o el tipo de cambio libre.

No es muy difícil estimar lo que hubiera sucedido si Luis Caputo, como algunos economistas le sugirieron, hubiera optado por ir a fondo en el mercado cambiario desde el 10 de diciembre, aplicando la misma filosofía incluída en los DNU o el proyecto Bases. Seguramente el tipo de cambio, ya libre y manteniendo control sobre el stock de deuda por importaciones, no se hubiera disparado más que el valor del "contado con liqui" de hoy a $1.200. Pero primó el miedo a flotar. La línea del BCRA influyó para aplicar este gradualismo cambiario. Hoy no ingresan dólares a la Argentina más allá de los que están comprometidos por el flujo de las exportaciones. Para el pago de importaciones se empieza a habilitar sectores según un calendario oficial diseñado por el BCRA que lleva a que el 88,5% tenga libre acceso al mercado oficial para abril, cuando ya estén liquidándose las divisas de la soja.

La baja de la tasa de interés del BCRA, a la que se le adjudica responsabilidad en este aumento de la brecha cambiaria, sirvió para licuar los pasivos remunerados del BCRA, los pases pasivos. Poseen tasa efectiva mensual del orden del 9% contra inflación del 25%. Hiper licuación. Los bancos, los grandes perdedores.

¿Qué puede pasar de ahora en más? En primer lugar el FMI seguramente dará cerca de u$s 4.000 millones para esta primera parte del año pero no serán para intervenir en el mercado cambiario. El staff conoce ya a Luis Caputo de la crisis del 2018. No habrá luz verde. Los desembolsos serán DEG (unidad de cuenta del organismo internacional) para poner en la vidriera de las reservas del BCRA. Si no hay solidez, al menos que aparente que la hay. Es una señal a los mercados.

Si antes de marzo hay que corregir nuevamente ese 2% del "crawling peg" no es grave de todas maneras. El gobierno al fin y al cabo está teniendo más respaldo para el lanzamiento de las reformas del que se hubiera previsto. El paro de la CGT del próximo 22 es realizado con cierto temor por sindicalistas, sin apoyo del PJ, y hasta ruborizándose tras el ruidoso silencio que tuvieron en los 4 años de la gestión de Alberto Fernández. La casta sindical está en problemas, más en problemas que la casta política dado que no tienen ni siquiera el respaldo de los trabajadores a los que se dicen representar. Su caja de las obras sociales está en peligro como nunca antes en 50 años.

¿Y la inflación? La licuación de los pasivos remunerados es importante pero no suficiente. Los meses por delante serán de dos dígitos por lo menos, en el mejor escenario, hasta mayo. Más teniendo en cuenta que puede haber otro salto cambiario y el ya previsible ajuste de tarifas. El equilibrio fiscal viene de la mano por ahora de la licuación del gasto. Pero de nuevo, hoy no ingresan dólares a la Argentina por el entramado feroz que aún existe en el régimen cambiario. Mientras más rápido se lo desarme, más corta será la recesión. Cuanto más se lo demore, más voces aparecerán apuntando a que Miguel Pesce siguen presente en Reconquista 266.

Eduardo Ganapolsky, en una columna publicada en El Cronista en diciembre tras los anuncios económicos del nuevo gobierno advirtió que "podría decirse que el shock fiscal es clave y es el punto fuerte del programa ya que elimina el principal problema de la economía argentina. Las medidas monetarias van en la buena dirección, pero faltaría la decisión final para ir a fondo con la eliminación de los pasivos remunerados, que es el problema número dos de nuestra economía. En tanto, las medidas cambiarias y para el sector externo, necesitan más precisiones para darle mayor previsibilidad a los agentes económicos, así puede generarse un boom en la cuenta corriente que provea los dólares necesarios para financiar la recuperación argentina".

La tarea por delante sigue siendo titánica. Va en línea con la herencia recibida. Un mes en acción tiene el equipo económico. Es una década pero vienen varias décadas más.