¿Por qué mi celular no puede durar 20 años?

Les voy a contar dos casos, uno personal y el otro de una compañía de celulares holandesa. Empecemos por el primer caso...

Refurbished

En 2019 tuve la oportunidad de visitar EEUU y aproveché mi estadía para comprar un nuevo celular y una nueva notebook. Analicé estos productos en el mayor ecommerce del mundo (que a su vez, es también la compañía más grande), y noté que los productos que buscaba estaban en dos formas: nuevos y restaurados. Estos últimos salían un 20% o 30% menos que los nuevos, diferencia que atrajo mi atención.

Luego me di cuenta de que la restauración la ejecutaba la misma compañía dueña del ecommerce, detalle que me dio tranquilidad, al no ser personas o empresas desconocidas las que estaban detrás de esta actividad.

¿Qué hice finalmente? Compré ambos productos restaurados o "refurbished". En un caso, tenía la batería cambiada y en el otro, simplemente la caja abierta, seguramente, de alguien que se arrepintió y lo devolvió.

Debo ser sincero... mi decisión en ese momento fue sólo basada en el ahorro económico. Tiempo después gané interés en compañías B, que son las que persiguen no sólo el beneficio económico, sino beneficios sociales y ambientales. Y cursando un Master en Economía Circular, me permitió revisar mi comportamiento del pasado, y elegir productos que puedan trascender más allá de su vida útil con reemplazos de partes o reparaciones.

Cómo cambiar la batería de una notebook

Continúo la historia de los productos restaurados... Mi notebook hace unos meses decretó la muerte de su batería, situación bastante molesta si estás fuera de la oficina o de tu casa. La notebook no era obsoleta, era muy potente, pero yo no estaba dispuesto a cambiarla porque un componente determinó su final de vida útil.

Entonces compré una nueva batería importada desde EEUU, y leí las instrucciones de YouTube para cambiarla, eran 20 pasos y uno me generó desconfianza que decía: "Para sacar su batería, debe extraer la pantalla, altamente quebradiza...si no es experto, no lo haga...".

Este fue el momento que decidí buscar a un experto "extractor" de baterías, llámese reparador. Primero me di cuenta que no había ninguno donde vivo, en Buenos Aires. Finalmente encontré a un experto en Mendoza pero no oficial (o sea, que no trabajaba para la marca de la notebook). Luego de validar a algunos de sus clientes, envíe mi notebook (único elemento de mi trabajo) a más de 1000 kilómetrros a un desconocido.

Gracias a Dios este desconocido resultó ser un excelente profesional y una semana después tenía mi notebook de vuelta en Buenos Aires, con nueva batería, y sobre todo, con una extensión de su vida útil.

Me imagino al magnífico personaje de Quino, Mafalda, preguntándose:

¿Por qué debo tirar un producto por la obsolescencia de uno de sus componentes?

¿Por qué debo tirar un celular o una notebook, porque su batería se volvió obsoleta?

¿Por qué la vida útil de un celular debe ser 18 o 24 meses, si quiero usarlo durante 5 años y es suficiente para mí?

Los celulares más sustentables del mundo

Vayamos con el 2do caso, Fairphone, una empresa holandesa que nació en 2013, para producir celulares con el mayor impacto social y la mejor huella de carbono (mide la emisión de gases de efecto invernadero, cuyo aumento empeora el calentamiento global). Su misión siempre fue el uso de minerales extraídos en zonas no conflictivas y mejores condiciones laborales de sus empleados y proveedores. Su gran objetivo es extender la vida útil de los celulares permitiendo a sus usuarios cambiar por cuenta propia los componentes.

Sus celulares, de nombre homónimo, se han ganado el título de "los más sustentables del mundo", dado que si la batería se degrada puedo comprarla en su ecommerce y cambiarla (¿cómo antes no?). Si quiero una cámara más potente o necesito cambiar un cristal roto, puedo agregarlo o cambiarlo yo mismo. Si quiero cambiar el conector USB porque se estropeó, puedo hacerlo...

Las preguntas que me hago, o mejor dicho, les hago a la industria electrónica en general...

¿Pueden subsistir las compañías con un modelo de negocios que se nutre de la venta de productos, en vez de venta de partes, o de servicios de reparación ¿Pueden subsistir con productos que hoy son cambiados cada 18 meses, y que esta tendencia de "mantener" se va imponiendo? (ver caso de camperas que la empresa Patagonia recibe para reparar) ¿Pueden subsistir con consumidores que serán cada vez más conscientes del desperdicio fenomenal de residuos plásticos, minerales no renovables o químicos tóxicos de productos producidos por empresas electrónicas? No tengo dudas, que están trabajando en esto ahora...

Me gustaría soñar..., así como se está gestando hoy en Europa, que en Latinoamérica se emitan leyes de Economía Circular que fuercen un Ecodiseño (eligiendo materiales no tóxicos o reciclados), una producción con el menor impacto en el medio ambiente, una distribución limpia (sin la combustión de nafta de camiones), un uso responsable, donde podamos devolver el producto usado al fabricante, o simplemente pasarlo a un amigo o familiar para su reuso, y finalmente, un reciclado organizado desde el hogar o empresa usuaria hasta el fabricante, incluyendo trabajadores con extremas necesidades sociales.

¿Qué les parece? ¿Es un sueño difícil de cumplir? ¿Una utopía quizás? De nosotros depende (consumidores, fabricantes y gobierno) un cambio de mentalidad clásica de economía lineal, llámese el modelo "extraigo-fabrico-uso-tiro" que nos deja un planeta inviable, donde todos somos responsables del presente, pero querría que lo seamos también del futuro, nuestro futuro...