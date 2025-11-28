En esta noticia
Estar a la moda ya no tiene por qué ser sinónimo de gastar mucho. Las grandes cadenas de “fast fashion” como Zara, H&M o Bershka han popularizado las últimas tendencias, pero ahora surge una opción más asequible y con impacto social: ropa de segunda mano desde 1 euro.
Este fenómeno no es un simple mercadillo: se trata de Moda Re-, un proyecto sin fines de lucro que pone en circulación prendas de marcas reconocidas a precios mínimos, promoviendo la economía circular y creando empleo inclusivo.
Qué es Moda Re- y cómo funciona su modelo de ropa sostenible
Moda Re- es una cooperativa social promovida por Cáritas Española que gestiona la reutilización, reciclaje y comercialización de ropa usada. Su objetivo es doble: ofrecer ropa accesible y generar empleo digno, especialmente para personas en riesgo de exclusión.
Recogen más de 43 millones de kilos de ropa al año a través de 8.000 contenedores repartidos en colegios, supermercados y centros de salud. Esta ropa se clasifica en plantas especializadas y luego se vende en sus tiendas.
Qué marcas se pueden encontrar y a qué precio
En las tiendas Moda Re- se puede comprar ropa de marcas como Zara, H&M, Stradivarius, Bershka o Pull&Bear, entre otras. Las prendas llegan en buen estado y con precios desde 1 euro, lo que permite vestir con estilo sin dañar el bolsillo.
La oferta incluye desde vaqueros y camisetas hasta chaquetas y complementos. Además, al comprar allí se contribuye a una moda más ética y responsable.
Dónde están las tiendas de Moda Re- en España
Actualmente, Moda Re- tiene presencia en varias ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla y Alicante. A través de su web oficial se puede localizar la tienda más cercana.
Este modelo no solo está creciendo en zonas urbanas, sino también en municipios donde se promueve el acceso a ropa económica y el desarrollo local mediante la inserción laboral.
Qué impacto tiene esta iniciativa en el empleo y el medio ambiente
Gracias a esta red, se han creado 1400 empleos, de los cuales la mitad están destinados a personas en situación vulnerable. Moda Re- apuesta por empleos estables, reciclaje textil y reducción del desperdicio.
Además, con cada compra se evita que miles de toneladas de ropa terminen en vertederos, lo que representa un beneficio ambiental directo y una apuesta por el consumo consciente.
Mientras muchas cadenas compiten por ofrecer precios bajos en nuevas colecciones, Moda Re- propone otra vía: ropa que ya existía, a precios aún más bajos, con impacto social y ecológico.Para quienes buscan vestirse bien, gastar poco y ayudar al planeta, esta red de tiendas representa una de las mejores alternativas del mercado actual en España.