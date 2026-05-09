Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 8 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, cuidado y nuevas oportunidades; indica que estás alimentando ideas o vínculos y se acercan etapas de crecimiento y serenidad. Si La Leche aparece derramada, cortada o escasa, puede advertir sobre desgaste emocional o pérdidas; atender tus recursos y límites ayudará a recuperar el equilibrio. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.