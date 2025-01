Nvidia perdió más de lo que valen Mastercard y Coca Cola

Una sola jornada bastó para borrar USD 600.000M en valor de mercado. Fue la peor pérdida diaria en la historia. Esto representa 8 veces lo que valen todas las empresas del Merval.

Nvidia, la gran protagonista de los últimos años, podría haber encontrado su talón de Aquiles.

El lunes 27 de enero quedó registrado como el día en que Nvidia sufrió la mayor pérdida de capitalización bursátil en la historia de Wall Street. Con una caída del 17%, la empresa de semiconductores borró del mapa un valor mayor al que tienen Mastercard (USD 500.000M) y Coca Cola (USD 275.000M).

Veamos las peores pérdidas diarias de Market Cap:

Cabe aclarar que estas caídas no son pérdidas monetarias, sino de capitalización de mercado. Es decir, una destrucción de valor reflejada en el precio de la acción, pero no un flujo de dinero que "desaparece" o va a otro lugar. Simplemente, el mercado está valuando la empresa a un precio menor, lo que afecta a los accionistas, pero no implica una salida de efectivo de la compañía.

El golpe de Nvidia no vino de cualquier lado. La chispa que encendió la crisis fue una empresa china llamada DeepSeek, que anunció un modelo de lenguaje a gran escala capaz de competir con los gigantes estadounidenses, pero con un costo significativamente menor . Este desarrollo provocó el pánico entre los inversores, que comenzaron a cuestionar la sostenibilidad del modelo de negocio de Nvidia y otras compañías que dependen de chips costosos y un enorme consumo de energía para entrenar modelos de IA.

El impacto fue inmediato. El Nasdaq, el índice tecnológico por excelencia, cayó 2,9%, mientras que el S&P 500 cayó 1,4%. Sin embargo, el resto del mercado no sufrió tanto: el Dow Jones cerró con una suba del 0,7%. Incluso el S&P 500 equal weight (cada empresa tiene el mismo peso relativo) también terminó verde (+0,1%). Esto refleja que la corrección se centró en las acciones de tecnología, particularmente aquellas relacionadas con la IA.

Cuando abrió el mercado el lunes, DeepSeek ya lideraba la lista de aplicaciones gratuitas en la App Store de Apple. Su rápida adopción sugiere que podría representar una verdadera revolución en el sector. Lo más preocupante para Nvidia y el resto de los gigantes estadounidenses es que esto ocurre a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno de EEUU a la exportación de chips de alta gama a China.

DeepSeek demostró que es posible desarrollar IA avanzada con chips de Nvidia, pero de una manera mucho más eficiente y económica, lo que podría transformar por completo el sector.

Desde hace dos años, la inteligencia artificial ha sido el gran motor de crecimiento del mercado bursátil. Empresas como Nvidia, Microsoft, Meta y Google han invertido sumas astronómicas en la promesa de un futuro dominado por la IA generativa. Sin embargo, esta caída pone en duda si no estamos frente a una burbuja inflada por el entusiasmo desmedido.

Hasta la semana pasada, Nvidia era la gran ganadora del auge de la IA. Su valor había pasado de 20 dólares a más de 140 en menos de dos años. La empresa dominaba el mercado de chips especializados y sus ingresos crecían a ritmos vertiginosos. Pero los últimos acontecimientos demuestran que el camino no está exento de riesgos.

El problema principal es el "riesgo de concentración". Un pequeño grupo de empresas tecnológicas ha liderado las subas del S&P 500 en el último año, al punto que se las conoce como las "Siete Magníficas" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla). Estas compañías representaron más de la mitad del rendimiento total del índice en 2024, lo que las convierte en actores clave. Pero cuando una de ellas tambalea, el impacto en el mercado es enorme.

¿Qué sigue para Nvidia y el mercado? Veamos cómo quedó el ratio price-to-earnings de Nvidia:

La vemos con una valuación mucho más razonable y está lejos de los máximos de años anteriores. El mercado está pagando 30 veces sus ganancias futuras. A pesar de no ser una valuación "cara" teniendo en cuenta su historial, el riesgo es que no hay certezas sobre si podrá cumplir con esas proyecciones de ganancias en un sector tan competitivo y en constante evolución. Además, su rol dentro de la industria de la IA podría cambiar si surgen nuevas tecnologías o jugadores que le quiten protagonismo.

¿Y el mercado?

Las miradas ahora están puestas en los reportes de ganancias de las principales tecnológicas, que se conocerán en los próximos días. Apple, Meta, Microsoft y Tesla podrían definir si esto es un susto pasajero o el inicio de una corrección más profunda.

Mientras tanto, Nvidia enfrenta su prueba más desafiante en años. Lo que ocurra en los próximos meses podría determinar si la compañía mantiene su lugar en la cima de la industria de la IA o si estamos presenciando el principio del fin de su dominio.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.