Los líderes de Vaca Muerta

Vaca Muerta es, sin dudas, uno de los recursos de shale más importantes del mundo. Tiene volumen, tiene productividad, y ahora también empieza a tener infraestructura para exportar.

¿Qué empresas son las protagonistas?

Veamos el ranking por superficie:

La infografía lo dice todo: YPF lidera el ranking con 6299 km² de superficie en Vaca Muerta, y 27 áreas bajo su control (20 de ellas operadas directamente). Es una presencia casi monopólica en volumen. Pero no está sola.

A continuación, el podio se completa con:

- Pampa Energía (1861 km² - 9 áreas, 7 operadas)

- Pan American Energy (1815 km² - 8 áreas, 6 operadas)

- Pluspetrol (1.618 km² - 9 áreas, todas operadas)

Un escalón más abajo, pero con roles clave, están:

- Total Energies (1.501 km² - 8 áreas, 5 operadas)

- Vista (927 km² - 7 áreas, 6 operadas)

- Tecpetrol (715 km² - 6 áreas, 5 operadas)

- Shell (596 km² - 6 áreas, 4 operadas)

Vale destacar que ExxonMobil y Petronas se han retirado recientemente de Vaca Muerta.

Ahora pasemos a lo más importante. ¿Cómo me puedo beneficiar como inversor de este fenómeno de Vaca Muerta?

No es tan fácil como parece. ¿Por qué? Veamos:

Para empezar, no todas las empresas cotizan. Por ejemplo, Pan American Energy es una de las más grandes, pero es privada, no se puede comprar en el mercado. Pluspetrol corre la misma suerte. Tecpetrol pertenece a Techint, pero no cotiza directamente.

¿Qué alternativas hay para invertir en Vaca Muerta?

Si hablamos de volumen, YPF es el rey indiscutido de Vaca Muerta. Tiene más superficie, más áreas y más producción que nadie. Pero ojo: no es una empresa "pura" de shale. Su portafolio es enorme y diversificado: produce en otras cuencas del país, refina crudo, vende combustibles, genera electricidad y hasta participa en renovables. O sea, invertir en YPF no es lo mismo que invertir en Vaca Muerta, aunque tenga el mayor peso en la zona.

Lo mismo pasa con Shell o Total Energies: tienen operaciones activas, pero son multinacionales con presencia global, y su cotización no se mueve por lo que pase en Neuquén. Pampa Energía también cotiza, tiene una presencia relevante en el mapa y viene ganando terreno, pero su negocio principal pasa más por la generación eléctrica y el gas convencional.

¿Entonces?

En ese contexto, la forma más directa sin tanto "ruido" alrededor es Vista Energy. Fundada por Miguel Galuccio (sí, el ex YPF), está 100% enfocada en petróleo y gas no convencional, y casi todo lo que hace está dentro de Vaca Muerta. Es lo más parecido a un "pure play" de Vaca Muerta.

¿Cómo impacta todo esto en el país?

Analicemos la balanza comercial energética:

Entre 2015 y 2022, el sector fue un lastre para la economía: se importaba más energía de la que se exportaba, en un contexto de subsidios, falta de producción y tarifas congeladas.

Pero eso cambió.

En 2023 la balanza se equilibró, y en 2024 explotó: USD 5730M de superávit energético, un récord histórico. Y en 2025, ya se acumulan USD 2684M a mayo, con proyección creciente.

¿El motor de ese giro? El nuevo gasoducto, producción récord en Vaca Muerta, más exportaciones y menor dependencia de la energía importada. Lo que antes drenaba dólares, hoy los genera.

Vaca Muerta dejó de ser un proyecto para convertirse en una fuente de dólares. Ya no es solo el campo en Argentina. Es el campo y la energía. Y el futuro parece prometedor.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.