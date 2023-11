Los hinchas alemanes podrán acceder al VAR desde sus celulares: una apuesta a la transparencia

El deporte y la tecnología están estrechamente relacionados. Hoy en día podemos hablar de un "fútbol tecnológico", haciendo referencia a su utilización avanzada en el juego de fútbol. El VAR significa «Sistema de Asistencia Arbitral por Video» (en inglés "Video Assistant Referee") cuyo objetivo es evitar errores humanos incuestionables que condicionen el resultado de un partido. Esta herramienta se utiliza en varias ligas del mundo y se perfecciona lo máximo posible. En Alemania encontraron una forma muy original buscando la mayor transparencia posible en el fútbol.



La Federación Alemana de Fútbol anunció que los hinchas podrán acceder al VAR a través de una app que podrán descargar en sus celulares. El VAR ahora es absolutamente de todos en Alemania. Esta herramienta será implementada en los próximos meses y tiene como principal objetivo equiparar las condiciones entre los simpatizantes que miran los partidos desde sus casas -que cuentan con la posibilidad de ver repeticiones por la televisión- con los que asisten presencialmente a los partidos. De esta manera, quienes estén en la cancha, podrán entender en el momento a qué se debe cada decisión arbitral. "El mejor estándar debería ser simplemente que los que vayan al estadio y los telespectadores vean las mismas imágenes durante las situaciones de VAR. El aficionado en la tribuna debería estar al mismo nivel", aseguró el ex árbitro Jochen Drees, el responsable del proyecto y que trabaja para la Federación Alemana de Fútbol. Respecto a los tiempos en los que podría llegar a estar disponible la app, el ex árbitro resaltó: "Soy optimista y creo que esta innovación podría utilizarse antes del final de esta temporada. Estamos relativamente avanzados en el tema".

El fútbol en España dio un paso gigante hacia la minimización de los errores arbitrales en marzo de 2016, cuando se usó, por primera vez, el VAR en un partido oficial. En la actualidad, todos los grandes campeonatos disponen de VAR, un aliado básico para el árbitro, que puede tomar mejores decisiones, consensuadas y consultadas, para tratar de evitar, en la medida de lo posible, la aparición de polémicas. La sala de VAR, cuenta con siete salas independientes de VAR y una sala Multi VAR, donde hay cinco estaciones separadas por "mamparas". Esto permite "hacer doce partidos de manera simultánea". Las decisiones que se adoptan en el VAR se llevan a cabo mediante un monitor con la señal MASTER del partido en cuestión, así como un segundo monitor que cuenta con un retraso de tres segundos. En cualquier caso, el VAR puede solicitar al operador cualquier imagen que se requiera. Según una investigación realizada por el diario El País, la llegada del VAR a la Liga española e italiana redujo el número de infracciones, protestas, tarjetas y simulaciones en los partidos, dando como resultado la menor cantidad en los últimos 15 años.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) llegaron a un acuerdo para retransmitir los audios del VAR con los árbitros de campo. Esto lo confirmó el medio de comunicación DAZN , que prevé la retransmisión de un nuevo espacio televisivo cada domingo, cuando termina la jornada, llamado 'Open VAR', en el que junto a un invitado diferente cada semana de la AIA se discutirán los episodios arbitrales más relevantes incluyendo las conversaciones entre VAR y árbitros de campo, así como las imágenes correspondientes, para entender las decisiones y ponderar su acierto o error.

En la Champions League ya se aplica mucho más la tecnología, donde el sistema funciona gracias a 12 cámaras especializadas instaladas bajo el techo de cada estadio capaces de seguir 29 puntos corporales diferentes por jugador, datos que se toman 50 veces por segundo. Además, la pelota tiene un sensor que envía datos 500 veces por segundo a la sala de videos del partido para detectar con precisión el momento exacto del pase. Si hay una posición antirreglamentaria, aparecerá en la sala de videos una bandera naranja indicando la posibilidad de infracción. El VAR comprobará el momento del golpe de la pelota y la línea de fuera de juego, avisando a los árbitros en menos de 25 segundos.



Con respecto al funcionamiento del VAR en Argentina, que comenzó en 2022, y luego de mucho tiempo de espera, arribó a nuestro fútbol con la misión de traer más transparencia y evitar injusticias. Sin embargo, ya pasaron casi un año y 8 meses después de ese momento, esta herramienta se ganó el cuestionamiento de la mayoría de los hinchas, quienes no están conformes con su uso. Una mano que fue y no vio el central en zona de gol al ataque, un fuera de lugar que termina en gol que era evidente, una falta dentro del área que no se detectó o una expulsión a un jugador equivocado fueron quizá algunas de las razones por las que se acelero el uso de la tecnología para ofrecer mas justicia al fútbol.

La herramienta que usa la Liga Profesional (y que paga la AFA) está a medio camino del sistema implementado por la FIFA, que se jacta de haber tenido un porcentaje de éxito "cercano al 100%" en la última Copa del Mundo. E incluso se sitúa dos escalones por debajo del VAR utilizado en competencias regionales como las Copas Libertadores y Sudamericana.

El VAR está provisto por la empresa Torneos, que en 2021 firmó un contrato con la AFA y reemplazó a Reftel, la compañía que había sellado el convenio original para hacerse cargo del sistema. Como en todos lados se precisa un proveedor tecnológico homologado por la FIFA, el del fútbol argentino es la empresa belga SimplyLive, aunque los dos más conocidos y con más experiencia en el mercado son Hawk-Eye y MediaPro, quienes por cuestiones de costos perdieron la licitación original. Es más, la AFA se decantó por una solución centralizada, que le evitaba construir una sala de VAR en cada uno de los estadios, por una cuestión económica: así, cada partido cuesta menos dinero. Por eso es que los asistentes de VAR y los operadores de video están en el predio de Ezeiza y analizan desde allí las imágenes recibidas desde las canchas donde se juegan los partidos: 14 en cada fecha del torneo.

Todo muy valido y muy lindo con la llegada del VAR hasta que se entendió que el "aparatito" sigue manejado por los mismos seres humanos que toman decisiones desde el campo de juego y ahí es donde entra en juego el tema de la "desconfianza".