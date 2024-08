Los catalizadores del 30 de septiembre: el blanqueo y lo que late en los mercados

Arranca en pocos días más la primera etapa del blanqueo de capitales , proceso en el que cifra gran parte de sus expectativas el Gobierno para lograr el ingreso de fondos informales para la recuperación economía . Probablemente no haya habido mejores condiciones para blanquear. Lo viene planteando el ministro Luis Caputo a los empresarios empujándolos a ingresar, "casi sin costo para aplicar en cualquier actividad productiva", dijo.

El 30 de septiembre se cumple la primera fase para ingresar hasta u$s 100.000 sin costos. Por el excedente se paga 5% . El efectivo que se ingrese hasta fin de mes no paga impuestos, Si se mantiene en las cuentas ad hoc hasta fines de 2025, luego se pueden disponer sin pagar más. Ofrecen adelantar Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% por año, lo que beneficia al contribuyente al quedar exento de presentar la declaración jurada hasta 2028 y al lograr estabilidad fiscal, el famoso tapón , por el que no se podrán cobrar mayores alícuotas durante ese periodo sobre su patrimonio.

En las Alyc, que canalizarán en inversiones los fondos exteriorizados, el relato se repite: 1) todavía no se están abriendo las CERA de inversión (primero deben hacerse las CERA en los bancos); 2) hay muchas preguntas; 3) se abrirán las cuentas sobre el final del plazo; 4) es muy conveniente, no hay dudas .

Pero el escepticismo se impone: 1) en el blanqueo de 2016/2017 de Mauricio Macri se exteriorizaron unos u$s 117.000 millones, en gran medida mucho de las fortunas que se habían acumulado durante muchos años; 2) el entusiasmo que acompañó aquella gesta no está presente hoy porque: 3) hay mucha frustración por lo que sucedió a posteriori del blanqueo, cuando se repusieron impuestos a los Bienes Personales y se gravaron durante la pandemia a las grandes riquezas; 4) la expectativa es hoy sobre todo el blanqueo por debajo de u$s 100.000, aplicable a proyectos concretos, o al blanqueo parcial mientras otra porción queda fuera del país; y 5) el vector principal para sumarse, a diferencia del blanqueo 2016-2017, es la información que ahora suministrarán los EE.UU. sobre activos bancarios.

Con todos estos reparos sobre la mesa, y mientras pasan los días hasta la primera etapa, crece la expectativa y el mercado hace cuentas.

Ayer, un informe de Adcap trazó sus recomendaciones "a medida que nos acercamos a los catalizadores del 30 de septiembre" , que no son otra cosa que el blanqueo de capitales. Sugieren comprar GD35, para el que ven alzas de 29% para fin de año, mientras "esperamos noticias relevantes en relación a la acumulación de reservas" , con los fondos del blanqueo encajados en los bancos, los ingresos (entre u$s 20.000 y 30.000 millones) y venta de agro-exportadores (u$s 10.000 millones).

Al mismo tiempo, los operadores observan que los últimos avances en las cotizaciones del mercado tienen que ver antes con toma de posiciones preventivas a esa demanda del blanqueo que a reacciones a la política y economía. Ven que una vez lanzado el blanqueo, "no habrá mercadería" suficiente en el pequeño mercado argentino. Subirán los precios y florecerán emisiones privadas a la caza de fondos, sean muchos o pocos. Mucho por ver.