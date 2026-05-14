Este jueves, 14 de mayo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.422,13 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. La cotización del Euro avanzó 2.47% en la última semana, pero acumula una caída de 3.89% en el último año, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 16.08%, que es menor que la volatilidad anual del 16.52%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una racha alcista inicial, una breve corrección de dos días y un repunte en las dos jornadas finales; el balance general es claramente positivo. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea. Este jueves, 14 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 euros en Colombia, con un valor unitario de 4422.1299 pesos colombianos, es de 442212.99 pesos; 200 euros cuestan 884425.98 pesos y 500 euros cuestan 2211064.95 pesos. Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Compra euros en Colombia solo en bancos y casas de cambio autorizados por la Superintendencia Financiera; compara el tipo de cambio del día y las comisiones. Evita intermediarios informales, usa transferencias o pagos electrónicos y exige factura y comprobante. Para vender, acude a entidades reguladas y confirma la tasa de compra y los costos antes de cerrar. No entregues efectivo en la calle; verifica la identidad del operador, realiza la operación en sede segura y conserva los soportes, cumpliendo la normativa vigente.