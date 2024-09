Impuesto PAIS: cómo recuperar el pago a cuenta y optimizar el proceso

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) es un tributo que grava ciertas operaciones en moneda extranjera y que, en principio, estará vigente hasta el 31/12/2024. Establecido por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública (Ley N° 27.541), este impuesto tiene como objetivo financiar programas sociales a cargo de ANSES y PAMI, además de destinar un porcentaje a obras de infraestructura y fomento del turismo.

Sin embargo, el impacto de este tributo sobre las empresas importadoras genera inquietudes, en particular, respecto a la posibilidad de recuperar los pagos a cuenta en casos donde la operación no se completa según lo previsto.

El Impuesto PAIS y su aplicación

El tributo fue creado en 2019 y alcanza a las operaciones que impliquen la compra de moneda extranjera. Aunque inicialmente se aplicaba a personas físicas que adquirían divisas, su alcance se amplió con el tiempo para incluir a empresas que importan bienes y servicios. El pago del Impuesto PAIS se produce en operaciones de cambio, lo que afecta directamente el costo de los productos importados.

Una de las particularidades de este impuesto es que muchas empresas importadoras no pueden acceder inmediatamente al Mercado de Cambios para comprar las divisas necesarias para sus importaciones, debido a las regulaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estas obligan a postergar los pagos entre 90 y 365 días, dependiendo del tipo de mercadería y de las características de la empresa.

Como resultado de estas restricciones, muchas empresas deben realizar pagos anticipados del Impuesto PAIS, conocidos como "pagos a cuenta", antes de poder concretar la compra de divisas. Este esquema, regulado por el Decreto N° 377/2023, permite a la AFIP anticipar hasta un 95% del tributo en ciertas importaciones. Aunque el mecanismo asegura ingresos al Estado, para las empresas representa un desafío, ya que adelantan un impuesto por una operación que aún no se ha concretado.

El problema surge cuando la empresa, por diversas razones, decide no adquirir las divisas en el Mercado de Cambios y utiliza alternativas como el dólar MEP o el contado con liquidación para pagar a sus proveedores extranjeros. En estos casos, no se completa el hecho imponible que genera el Impuesto PAIS, pero las empresas ya realizaron pagos a cuenta sin un tributo final que los justifique.

¿Es posible recuperar el pago a cuenta?

Una de las principales preocupaciones de las empresas que se enfrentan a esta situación es si es posible recuperar los montos adelantados por el pago a cuenta del Impuesto PAIS. La Ley N° 27.541 establece que la recaudación y aplicación del impuesto están a cargo de la AFIP, y se rigen por la Ley de Procedimiento Fiscal N° 11.683, que contempla la posibilidad de solicitar la devolución de tributos cuando no se produjo el hecho imponible.

En principio, si una empresa pagó un adelanto del Impuesto PAIS y luego no realizó la compra de divisas correspondiente, podría considerarse que ese pago fue realizado sin causa. En estos casos, tienen la opción de solicitar la devolución del monto ingresado. Sin embargo, este proceso puede ser complejo y estar sujeto a largos tiempos de espera, dependiendo de la respuesta de la AFIP.

Procedimiento de recuperación

El proceso de recuperación del pago a cuenta no está regulado por la Resolución N° 4659/2020 de la AFIP. Si bien dicha Resolución establece que cuando no corresponda la percepción del tributo practicada, el importador podrá solicitar la devolución del impuesto ante el agente de percepción (esto es, ante la entidad autorizada a operar en cambios por el Banco Central de la República Argentina a través de la cual el contribuyente haya realizado el pago del tributo), la Resolución no establece cómo solicitar la devolución del pago a cuenta que fuera abonado en oportunidad de oficializar la importación cuando la operación se canceló sin requerir la compra de divisas a través del Banco Central.

Es por ello, que teniendo en cuenta que el tributo se rige por la Ley de Procedimiento Tributario, hay que analizar cuál es la vía idónea para lograr su recupero toda vez que, si el importador decide cancelar la operación mediante CCL o de otra forma que no implique una operación de cambio, al no perfeccionarse la operación de compraventa de divisas a través del Banco Central, el pago a cuenta que se hizo a la oficialización de la importación deviene en un pago sin causa.

El impacto económico

Más allá de la reducción de la alícuota del Impuesto PAIS a las importaciones, el pago a cuenta sigue siendo del 95% de la alícuota vigente, lo cual significa que estos casos se continuarán verificando en la práctica. El Impuesto PAIS genera un impacto significativo en varios sectores de la economía, desde el turismo hasta el comercio exterior, este tributo incrementa el costo de las operaciones en moneda extranjera y afecta tanto el poder adquisitivo de los consumidores como la competitividad de las empresas.

Si bien el impuesto busca desalentar la demanda de dólares y estabilizar la economía, su efectividad a largo plazo sigue siendo motivo de debate entre los especialistas, quienes analizan las distorsiones económicas y financieras que provoca en el mercado interno y en el comercio exterior.