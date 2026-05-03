El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla en su sitio web oficial quiénes son los conductores del estado que no tienen permitido renovar su licencia de conducir por correo o de forma online. De acuerdo con las autoridades, cuando el trámite de esta credencial deba realizarse contemplando ciertas condiciones en particular, sólo podrá gestionarse en persona. Quienes deban renovar la licencia de conducir en mayo y cumplan con alguno de los siguientes requisitos, deberán realizar el trámite en persona De acuerdo con las autoridades, las sanciones por circular con una licencia de conducir vencida están sujetas al tiempo de caducidad de la licencia: Los detalles para gestionar de cero este documento y evitar multas pueden encontrarse clicando aquí. La renovación tan sólo está permitida dentro del año previo a que expire el carné y durante un máximo de dos años después de que haya caducado. “Renovar tu licencia en cualquier momento dentro de este periodo no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”, se indica.