Hace no mucho se habló de Fate y todas las semanas se escuchan nombres que siguen el mismo final. Algunos más conocidos que otros pero todos el mismo final. Tomemos el nombre que sea. No para discutir el por qué o quién tiene razón -en estos casos el debate suele empujarnos a binarios que simplifican demasiado- sino para mirar algo que atraviesa a muchos empresarios, en cualquier industria: el tiempo previo. Ese tramo silencioso donde todavía “no cerramos”, pero ya sentimos que algo se está corriendo de lugar. Porque la decisión de cierre casi nunca aparece de golpe. Lo que aparece de golpe es la certidumbre. Y esa certidumbre llega después de meses (a veces años) conviviendo con señales que siempre estuvieron ahí. Antes de una decisión dura —reestructurar, achicar, vender una unidad, parar una línea, o cerrar— hay un fenómeno que se repite: la organización se acostumbra a vivir sin dominio. No es que nadie lo vea. Es que cuesta mirarlo de frente. Se empieza a tolerar lo intolerable con explicaciones razonables: baja el resultado y lo justificamos con “el contexto”; se pierden clientes y lo llamamos “rotación natural”; cae la facturación y lo maquillamos con “cuando repunte”; sube el costo financiero y lo toleramos como si fuera clima; se apaga la energía de los decisores y lo confundimos con “cansancio normal”. Y en paralelo se instala una frase interna, silenciosa, desgastante: “aguantemos un poco más”. Aguantar puede ser valentía… o puede ser negación. La diferencia no está en el discurso: está en los números y en la velocidad con la que recuperás control. Hay una idea que incomoda, pero ordena: el cero no se negocia. No hablo de moral. Hablo de física empresarial. Podés negociar margen, velocidad, estructura, portafolio, incluso identidad. Pero hay algo que no se puede negociar sin pagar después con intereses: no perder plata de manera sostenida. Cuando el resultado se vuelve negativo de forma persistente, no estás “en una mala racha”. Estás financiando una realidad que todavía no querés admitir. Y acá aparece el punto central: reestructurar no es una derrota; es un acto de liderazgo. Muchas veces, es lo que habilita el tener futuro. Cuando el negocio entra en zona de riesgo, suele pasar algo: la agenda se llena, la ansiedad sube y el control baja. Y en ese escenario hay “enemigos” muy concretos que se instalan sin pedir permiso. Estos son cinco que aparecen seguido: Recuperar dominio no es “motivación”. Es foco y ejecución. Y suele empezar por cortar el ruido: pocas palancas, bien usadas, sostenidas en el tiempo. Estos cinco activadores ordenan rápido Elegí 3 a 5 métricas que cualquiera entienda (sin relato), que puedas sostener en el tiempo y que permitan validar el impacto de las decisiones. Por ejemplo: cotizaciones ganadas, pedidos pendientes, margen bruto, ventas cobradas (no solo facturadas). No como eslogan: como agenda. El dueño y el equipo clave salen a hablar con clientes, se recuperan cuentas dormidas, se renegocian condiciones y se busca el “cliente del cliente” (qué cambió aguas abajo). Y, al mismo tiempo, se fortalece la relación con proveedores críticos (costo, plazo, calidad, continuidad). Acá el punto no es “trabajar más”: es trabajar mejor. Ver qué producto/servicio/cliente deja margen, cuál es “trabajo” pero no rentabilidad, cuál distrae del core. Definir qué se corta suele liberar más caja que “vender más” en el corto plazo. Y suma una pregunta brutalmente útil: ¿qué es lo que realmente sabemos hacer (sin “potenciales”)? La estructura no es un trofeo. Es un traje. Ajustar a tiempo duele menos que ajustar tarde. La recuperación exige cadencia y foco: decisiones semanales, responsables claros, compromisos verificables y seguimientos cortos. Cuando el barco se inclina, no se trata de hacer todo. Se trata de secuenciar: primero estabilizar, después ordenar. En la estabilización, el dueño suele tener que poner energía en cuatro frentes: 1. Clientes y proveedores estratégicos (cara a cara, llamados difíciles, recuperar confianza) 2. Caja (proyección corta y disciplina) 3. Equipo decisor (pocos, buenos, alineados) 4. Cortes de complejidad (lo que no aporta, se va) Y para que eso ocurra, hay cosas que conviene pasar a segundo plano por un tiempo: proyectos “lindos” sin retorno cercano, debates culturales abstractos, iniciativas internas que consumen energía pero no cambian caja/margen, perfeccionismo en procesos cuando el problema es comercial, y explicaciones largas del pasado (sirven menos que las decisiones del presente). Si estás en ese tramo previo —cuando todavía “no pasó nada” pero ya lo sentís— esta pregunta suele ser más útil que cualquier diagnóstico infinito: ¿Qué estoy postergando que, si lo definiera hoy, devolvería dominio mañana? A veces es una reestructuración. A veces es salir a ventas en serio. A veces es cortar líneas que drenan margen. A veces es cambiar roles. A veces es abrir una conversación que venías evitando. Y sí: definir duele. Pero también es cierto esto: el liderazgo no se mide por la comodidad del momento, sino por la capacidad de definir lo que nadie se anima a definir.