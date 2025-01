El mileísmo busca un candidato "con vuelo" mientras Kicillof intenta resolver el peor dilema electoral

"Kicillof cree que si desdobla se recibe de dirigente pero la verdad es que terminamos todos perdiendo con Milei, votemos antes o después, vayamos juntos o separados", se sinceró uno de los pocos analistas electorales que trabaja cotidianamente para los más encumbrados dirigentes de Unión por la Patria.

El Gobierno disfruta este aturdimiento oficialista bonaerense mientras pretende encauzar las múltiples internas que tiene en su seno. Sebastián Pareja recorre municipios vendiendo el ingreso al mundo libertario aunque siempre aclara que "no son las fuerzas del cielo". Mientras lo hace, todos quienes ya han ido a golpear esa u otras puertas y han podido ingresar siguen esperando que les cumplan las promesas o que les atiendan el teléfono.

¿Por qué hace esa aclaración? Porque una cosa es La Libertad Avanza y otra, diferente, Las Fuerzas del Cielo, que tiene su máxima expresión en el "brazo armado" anunciado hace poco más de un mes por Daniel Parisini, "el Gordo Dan".

La Libertad Avanza, sin embargo, no está en condiciones de distraerse demasiado. Tal cual le confesó un observador cotidiano de la fuerza política armada por Karina Milei a un amigo personal, "realmente no hay nadie que pueda trascender más allá de Javier".

La pregunta estaba relacionada con la pelea con Victoria Villarruel, a la cual le empezaron a entrar las balas lanzadas desde la Casa Rosada hasta el Congreso. "No son balas, son éxocet", le dijo a El Cronista un operador, de los pocos que le están quedando, a la vicepresidenta. Al parecer, ella empieza a sentir el desgaste no solo por los ataques recibidos sino por su propia impericia, esa que la lleva a alejarse de los pocos que entienden de política a su alrededor.

El mileísmo, a través de su máxima figura, esta semana reiteró su pedido de unidad con el PRO. Y, a diferencia de la anterior oportunidad, ahora lo puso en palabras para que nadie dude de su voluntad, aunque el "trípode" que conforman los hermanos con Santiago Caputo pueda correr riesgo. "No sea cosa de que esto se transforme en pirámide y ahí sí, sálvese quien pueda", le confesó la misma fuente partidaria a este escriba.

Jorge Macri e Ignacio Torres son los dos más férreos opositores a ese arreglo desde el mundo cambiemista. Mauricio Macri, quien hasta el lunes pedía a gritos iniciar una clara diferenciación y armar al PRO fuera de una alianza con los libertarios, pasó en tres días de querer enfrentar a La Libertad Avanza a creer en la oferta pública realizada por Milei. Ayer a la tarde, por video, sin moverse de Cumelén, dijo que él está para donde quieran ponerlo. Si bien esto lo puede ayudar, no lo pone en el lugar que más le gusta a su primo, que nuevamente aparecería como "delegado" de Mauricio.

Uno de los encargados dispuestos por el expresidente sabe que "el tiempo que tenemos no es mucho. La mayoría de nuestros dirigentes están acostumbrados a ser parte del poder y si se ven afuera van corriendo a entregarse". En privado, todos reconocen que Milei fue forzado a precisar la nueva oferta electoral producto del paso dado por el jefe de gobierno porteño cuando anunció el desdoblamiento electoral porteño y la suspensión de las PASO.

Eso es lo mismo que le piden la mayoría del peronismo a Kicillof. El gobernador, quien todos los días da claras muestras de querer resistir las presiones que cotidianamente le presentan La Cámpora y el Frente Renovador, no quiere aparecer como el culpable de un quiebre. No hay garantías de victoria de una manera u otra, ese es el principal freno a cualquier decisión.

"Esto termina así", empieza a explicar un experimentado y muy conocedor de todos los protagonistas involucrados en la película peronistas de los últimos veinte años. "Cristina los va a llevar a todos de a poco, haciéndolos sentir que los tiene en cuenta".

Mientras imita su voz y sus cambios de tonos, el relator continúa con su hipótesis. "Primero le pide a Axel de verlo un jueves, pero como él la había desconocido, se lo suspende. Se lo pasa para el viernes, y, por supuesto, con otra excusa, vuelve a levantar la reunión. Un par de días después, lo llama. "Mira Axel, estuve pensando que no tenemos que seguir con estas peleas, quiero que hagamos la unidad y te pido que Carli (Carlos Bianco) me acompañe en la lista de diputados en segundo término y así queda claro que no hay conflicto".

La gracia está no solo en el posible correlato de los tiempos, sino en el modo en que relata las posibles escenas. La historia cierra con Malena Galmarini de Massa en tercer lugar "y luego dándonos a todos un poquito, pero de manera radial, sin lugar para el debate".

Las necesidades que tienen el peronismo kirchnerista renovador con el PRO son tantas que hasta coinciden en la estrategia del desdoblamiento, aunque eso esté por verse en la Provincia. Lo que sí queda claro es que los cambiemistas se olvidaron de formar nuevos dirigentes y deben recurrir a la canción más conocida, la del ex presidente de la Nación. Los nuevos valores quedaron totalmente confundidos y sin magia luego de la feroz interna que los consumió el año pasado.

En la noche del jueves trascendió la primera respuesta del mileísmo a esa jugada macrista. La posible designación de Diego Santilli como cabeza de fórmula de una lista libertaria o, tal vez, de unidad. El "colo" sería puesto por la Casa Rosada y el macrismo no podría decir que no es suyo, aunque hace tiempo que las relaciones entre el diputado nacional y Mauricio están muy deterioradas.

Si sucede eso, se ratifican las presunciones expresadas por aquel observador experimentado a su joven amigo que hoy transita el mundo libertario. ¿Tiene "lo nuevo" algo que pueda trascender a Milei? Por ahora no. Sebastián Pareja representa la novedad pero con aspecto clásico y el resto es todo prestado, desde José Luis Espert hasta Patricia Bullrich o Diego Valenzuela. La única con cierta aura ajena a la casta es Sandra Pettovello pero ella no parece muy dispuesta a ocupar una banca legislativa.

Manuel Adorni, el vocero, no tendría más vuelo que el de un hábil comunicador a quien los periodistas acreditados en la Casa Rosada parecen no entenderle el juego. Electoralmente mide, pero ese ensayo tiene más interrogantes que certezas para el día después.

Por cuestiones personales, muchas vinculadas con los análisis pocos generosos que tiene El Jefe, Ramiro Marra y Victoria Villarruel quedaron fuera del gobierno y, por ende, inhabilitados para representarlo a pesar que son los dos que más fielmente muestran las formas y el fondo del gobierno.

El legislador porteño tiene altas chances de volver por su cuenta sin tener que explicar qué es y qué representa, vaya solo o aliado con Jorge Macri en la Ciudad Autónoma. Al decir que él fue raleado por la hermana presidencial le basta para tener una gran explicación. Lo de la vice es diferente. Inclusive quienes la quieren e intentaron ayudarla creen que se atragantó comiendo la cena antes que el almuerzo.