El karma de Paris, "Maligno" Torres y el precio del oro

Mientras en París 2024 continúa el desarrollo de las competencias olímpicas, las secuelas de una cuestionable ceremonia inaugural dejaron su sello. No obstante las dispensas públicas de las autoridades francesas, la polémica inundó las redes sociales con múltiples expresiones. Durante unos días, el foco de atención estuvo en cuestiones extradeportivas ajenas a los competidores y a sus enormes desafíos olímpicos.

Amenazas por la parodia de "La última cena"

Cuatro días después de la ceremonia de apertura, la fiscalía de París a través de un comunicado hizo saber que Thomas Jolly (director artístico de los JJOO) presentó una denuncia policial por amenazas de muerte, "insultos públicos" y "difamación". Según el comunicado, Jolly denunció ser "objeto de mensajes amenazantes e insultos en las redes sociales que critican su orientación sexual y sus raíces erróneamente asumidas como israelíes".

Barbara Butch, una popular DJ y activista del movimiento LGBTQ+, quien ocupó el centro de la escena junto bailarines y artistas drag queens, también presentó una denuncia por abuso y acoso en internet. Su abogada, Audrey Msellati, señaló que "ha recibido amenazas de muerte, tortura y violación, insultos antisemitas, homofóbicos y sexistas".

En medio de una impiadosa tormenta cibernética, Butch declaró: "A pesar de lo que otros digan, yo existo. Nunca me he avergonzado de quién soy y asumo toda la responsabilidad de mis actos, incluidas mis elecciones artísticas. Toda mi vida me he negado a ser víctima: no me callaré". La Oficina Central de Lucha contra Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Odio de Francia llevará adelante las investigaciones.

El apoyo del presidente y la alcaldesa

"Estoy indignado y triste. Nada justifica las amenazas contra un artista", dijo Emmanuel Macron. Y además precisó: "Los franceses se sintieron muy orgullosos de la ceremonia de apertura que presentó la historia de Francia, su espíritu aventurero, su audacia y todo se hizo con libertad artística, lo cual es muy importante para nosotros".

El presidente francés remarcó: "El arte atrevido de Jolly en la apertura hizo feliz a mucha gente".

En tanto, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, también opinó en la misma línea de apoyo: "Jolly mantuvo nuestros valores en alto. Fue un orgullo y un honor para París poder contar con su talento para engrandecer nuestra ciudad y decirle al mundo quiénes somos. París siempre estará del lado de los artistas, de la creación y, por lo tanto, del lado de la libertad".

La provocación de los futbolistas franceses

El seleccionado Sub 23 de Argentina quedó eliminado en 4tos. de final frente al equipo francés (1 a 0), pero antes, durante y después del partido volvió a sentir silbidos, abucheos y burlas desde los cuatro costados del estadio.

Recién finalizado, se vieron forcejeos entre futbolistas franceses y argentinos producto del festejo desmedido de los triunfadores. Tras el pitazo del árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev, un exacerbado Enzo Millot salió corriendo y gritando victoria hacia el banco albiceleste, generándose un gran arremolinamiento frente al cuerpo arbitral. Por ese gesto antideportivo vio la tarjeta roja y se perderá la semifinal contra Egipto.

El DT Thierry Henry en diálogo con TyC Sports declaró: "No fue una revancha (por el Mundial Qatar 2022). Ese fue el equipo A. No quiero entrar en ese debate. Fue muy difícil. Hemos ganado, pero no me gustó lo que pasó al final con mi jugador". Y agregó: "No debe pasar. Al final no queríamos hacer eso, pero no podía controlar lo que pasó. Fui a estrechar la mano del técnico (Mascherano) y cuando me giré pasó lo que pasó".

La desmesura de los jugadores franceses se trasladó hacia uno de los codos del Nouveau Stade de Bordeaux (40 mil espectadores). Allí, los jugadores franceses continuaron el festejo frente al reducido número de simpatizantes argentinos custodiados por la policía francesa, quienes esperaban la orden para abandonar el estadio.

Estos actos están reñidos con las bondades del espíritu olímpico: esfuerzo, juego limpio, amistad y respeto; pero, además, van a contramano de los principios emblemáticos de la 3ra. República francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Hasta el momento, no se conocen sanciones aplicadas en pos de preservar la buena convivencia, sana competencia y ejemplaridad en estos JJOO (COI-FIFA).

El restaurador de los Juegos Olímpicos modernos

"El olimpismo no es un sistema, sino un estado de ánimo. Puede impregnar una gran variedad de modos de expresión y ninguna raza o época puede pretender tener el monopolio de él". (Charles Pierre de Fredy de Coubertin, Barón de Coubertin, historiador y pedagogo francés (1863-1937), cofundador junto al empresario y escritor griego Dimitrios Vikelas (1835-1908) del Comité Olímpico Internacional (COI), París 1894).

La primera medalla dorada de Argentina

La primera gran alegría fue obra de las magistrales piruetas acrobáticas con "bicicleta en el aire" de José "El Maligno" Torres Gil, flamante campeón olímpico del BMX Freestyle (Medalla de Oro n°22 del historial argentino). Este joven de 29 años, radicado desde los 11 años en Córdoba, ya había conquistado el oro en los Juegos Sudamericanos 2022 y en los Panamericanos 2023.

En julio de 2023, (antes de coronarse en los Panamericanos de Santiago de Chile) fue el primer argentino en la historia en obtener una medalla de oro en los prestigiosos X Games, tras ganar la prueba de Park de BMX Freestyle en California, EE.UU.

El pasado miércoles en la Plaza de la Concordia, logró su consagración gracias a un extraordinario puntaje (94,82), superando al británico Kieran Reilly -actual campeón del mundo- (93,91-plata) y al francés Anthony Jeanjean (93,76 -bronce). Su apodo "maligno" le fue adjudicado por las "bromas pesadas" que suele hacer a sus amigos y colegas de competencia.

En reconocimiento a sus recientes éxitos, las autoridades del deporte de la provincia de Córdoba rebautizaron con su nombre el BMX Freestyle Park (ubicado dentro del Parque de Deportes Extremos) cercano al estadio Mario Alberto Kempes.

El sueño olímpico

Antes de viajar a París, Torres publicó en su Instagram el porqué del cambio de los colores en el cuadro de su bicicleta: "Siento que esta vez los colores de mi país, los necesitaba llevar en mi bicicleta. Mis primeros Juegos Olímpicos, mi primera bicicleta argentina. Hay mucho detrás de todo esto". A principios de 2022, en alianza con el Grupo Carlos Karabitian, José desarrolló una bicicleta de alto rendimiento y en especial, para la disciplina del "freestyle" llamada Kench Atlat.

El cuadro de la bicicleta (valuada en $ 1,5 millón) está compuesto por un acero muy liviano ("cromoly"), con soldaduras especiales para soportar la presión y la caída en cada salto, truco o giro a varios metros de altura.

En diálogo con Cadena 3, el dueño Carlos Karabitian, comentó: "Está equipado con lo mejor que encontramos en el mundo para esos cuadros y adaptada a su cuerpo; las medidas del manubrio, el largo del cuadro y el asiento tiene que estar adaptado a su cuerpo".

El nuevo campeón olímpico confesó: "Tengo el cuerpo lleno de titanio, está bastante cotizado este cuerpo". Y precisó sobre las lesiones sufridas: "La última vez fue hace unos dos o tres meses, tuve una caída, golpeé con el pómulo y me lo quebré, y tuve como una luxación acromio en el hombro. Estuve seis o siete segundos tirado en el piso. Siempre me olvido del miedo. No estoy pensando en qué me puede pasar y qué no. No lo pienso".

Respecto de su rutina diaria "el maligno" explicó: "Todas las mañanas tengo que ir al gimnasio; cerca del mediodía, preparar todo para publicar en las redes sociales para los patrocinadores. A la tarde, tengo que ir a entrenar en la bicicleta varias horas en el parque, hasta que oscurece. Y ya después a dormir. O si estoy lesionado, doble o triple turno en el gimnasio porque no puedo perder el ritmo. Antes de lanzarme a las rondas finales me dije ´ya está, si tiene que ser que sea acá´, Dios debe tener mi destino".

Más allá del valor intrínseco del oro olímpico (aprox. 529 gramos de peso, 92,5% de plata esterlina recubierta con 6 gramos de oro puro), su precio simbólico supera a todo lo material y resulta incalculable. Para treparse hasta lo más alto del podio, no sólo se necesita del esfuerzo supremo sino también de una carga progresiva de pasión, coraje y resiliencia.