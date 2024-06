Copa América: De Paul y el día después de Messi

A punto de iniciarse la edición 48 de la Copa América, el mayor certamen del fútbol continental con 16 equipos, 10 de Sudamérica y otros 6 de Norteamérica, Centro y el Caribe como invitados, Lionel Messi volvió a sacudir las redes. Esta vez no fue obra de una genialidad con la pelota, sino por haber dado señales sobre su retiro.

A pocos días de cumplir 37 años (24 de junio), algunos presagian una distopia futbolera, asimilable a catástrofes naturales o a una cruenta guerra sinfín. Sin embargo, una mirada más esperanzadora, nos muestra las bondades de este fenómeno mundial cuyo legado ya puede vislumbrarse.

Por ahora, a estar tranquilos, el capitán albiceleste seguirá conduciendo la "Scaloneta" por el camino marcado de gloria, esta vez en el certamen que se extenderá desde este jueves 20 de junio al domingo 14 de julio.

Las últimas declaraciones de Leo

En una entrevista con ESPN, al ser consultado sobre la posibilidad de su retiro respondió: "Todavía no lo pienso, intento disfrutar, por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado, en la Selección, donde tengo compañeros y amigos también, y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles, porque sé que cuando no juegue más voy a extrañar".

Y agregó en un tono de melancolía: "No estoy preparado para dejar el fútbol. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, puede ser poco o mucho, pero disfrutarlo al máximo como lo estoy haciendo y disfrutar de cada momento sobre todo porque esto ya no vuelve y no quiero arrepentirme de nada".

¿Tu último club es el Inter Miami?: "Y, sí. Creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club", contestó el astro rosarino, anticipando que no volverá a Newell's Old Boys (el club que lo formó en su infancia).

¿Tu último club es el Inter Miami?: "Y, sí. Creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club".

El recuerdo de Celia María Cuccittini

La mamá de Leo nunca olvidará los primeros pasos de "La Pulga" en las inferiores del club del "Parque De La Independencia" de Rosario. A los 6 años, fichó como jugador para Newell's Old Boys, recibiendo el carnet de la Asociación Rosarina de Fútbol, firmando con letras de imprenta mayúsculas.

Durante 5 años disputó 176 partidos y convirtió 234 goles. El equipo rojinegro de la categoría del '87 que integraba Leo quedó en el recuerdo como invencible: durante 2 años y medio, hasta que Messi emigró al Barcelona de España, no hubo registro de un partido perdido.

A los 13 años, tras varios pedidos de ayuda fallidos para un tratamiento con hormonas de crecimiento, Leo abandonó el club buscando superarse en su condición física.

"Yo hablo por mí: yo no quedé contenta con Newell's. Para mí Newell's no existe. No sé mi marido, el resto de mi familia, mis hijos, pero yo no", apuntó Celia en diálogo con la agencia DPA (enero, 2010). Y dejó en claro a quienes les agradecía todo lo hecho por su hijo: "Del Barça no tengo palabras. La gente del Barça, de Barcelona, de Cataluña, los directivos del club, desde Laporta, los médicos, todos, todos, se han portado muy bien con Leo y con nosotros".

Pronto se cumplirán 24 años del compromiso de contrato (14-12-2000) firmado con tinta azul en una servilleta (de 16 x 16 centímetros) por Carles Rexach, exsecretario técnico del club catalán: "Siempre que se cumplan las cantidades acordadas". Unas horas más tarde, Joan Gaspart, entonces presidente del FC Barcelona, confirmó aquel histórico acuerdo.

Reconocimiento generalizado

Las expresiones altamente valorativas de figuras del deporte mundial se multiplican día tras día. Dicho reconocimiento trasciende lo meramente deportivo y se instala en el terreno de las finanzas y el marketing deportivo.

Según la revista Forbes, Messi ocupa el 2° puesto del ranking 2023 de ingresos anuales (U$D 135 millones, Inter Miami) detrás de Cristiano Ronaldo (U$D 260 millones, Al Nassr de Arabia Saudita). Entre 2018 y 2020 Messi ocupó el primer puesto.

"Messi es un genio muy contenido, que también tiene un valor mayúsculo, porque alrededor suyo hay un terremoto y él se relaciona con el terremoto con tanta naturalidad que asombra". (Jorge Valdano, campeón mundial en México 1986).

"Leo Messi es el mejor de la historia y mi opinión al respecto no habría variado, aunque no hubiera ganado el Mundial con Argentina contra Francia. Todo el mundo tiene una opinión, pero nadie puede dudar de que es el más grande de todos los tiempos". (Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, exDT del Barcelona FC 2008-2012).

"Con Messi en el campo es un equipo diferente porque tienes un jugador al que en ningún momento puedes quitarle los ojos de encima. Esto es como los Chicago Bulls. Si Michael no jugaba, seguía siendo un buen equipo, pero si Jordan estaba en cancha ganaban ocho partidos seguidos. Miami es un gran equipo con excelentes jugadores, pero si juega Messi, tienen un jugador que puede cambiar el juego en cualquier momento con una sola jugada". (Frank Klopas, exfutbolista y entrenador de Chicago Fire).

"Ver a Lionel Messi, el GOAT [Greatest of all Times, o "El Mejor de Todos los Tiempos"] del fútbol y que honre a la MLS con su gran presencia es un gran cambio para nosotros. No tengo más que respeto y admiración por él. Le deseo todo lo mejor". (LeBron James, alero de Los Angeles Lakers).

"Le dije que me alegraba de que esté con su familia. Es una imagen muy linda porque yo también soy papá de dos niños. Es un ícono del deporte más popular del mundo". (Novak Djokovic, número 1 del ranking ATP hasta el reciente Abierto de Francia, tras su encuentro con Leo en la ceremonia FIFA del último Balón de Oro).

Rodrigo De Paul analiza "el día después"

"Muchas veces con Leo, de estar tomando mates, yo le pregunto por el día después. Ojalá que siga estando acá, pero algún día ya no estará y digo: ‘Qué difícil va a ser, porque con vos es todo mucho más fácil. Todo te es más sencillo porque a vos te quiere conocer todo el mundo, te dan los mejores predios, las mejores canchas, para que estés cómodo", precisó su compañero del seleccionado a Telemundo Sports.

Y también, dio su visión sobre el futuro: "Ahí es cuando hay que unir fuerzas y otros referentes que seremos, si nos siguen convocando, tratar de mantener entre todos lo que hemos conseguido. Ahí no va a depender de uno, porque nadie es él. Él siempre me dice: ‘Vos vas a poder levantar un teléfono el día que le falte algo a la Selección y yo voy a estar ahí. Voy a ser siempre parte de ustedes. Por ahí no dentro de la cancha, pero yo soy uno más".

De aquí en más, a Messi le espera el tramo más difícil por recorrer. Su gran estatura futbolística contribuyó a mejorar la organización de la Selección Nacional hasta alcanzar un nivel de excelencia competitiva.

Como bien apunta De Paul, la base del equipo en cancha -bajo la batuta del DT- harán lo imposible para suplir al líder cuando éste decida colgar sus botines. Lamentablemente, esa dinámica positiva no se ha podido trasladar al plano local, donde todavía imperan el personalismo y la pobreza conceptual a la hora de trazar objetivos de superación.

Y así resulta que, mientras unos permanecen aferrados al pasado, otros acompañan sumidos en la tozudez del silencio, negándose sin sonrojarse al cambio definitivo.