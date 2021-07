Conociendo al nivel bajo para acelerar la inclusión financiera

De acuerdo con los resultados del estudio "La otra mirada sobre medios de pago", realizado este año por D'Alessio IROL, queda en evidencia que el avance en la inclusión financiera del nivel bajo es lento porque las estrategias parecen basarse más en preconceptos que en el conocimiento real sobre este sector.

Para diferenciar mitos de realidades sobre el nivel socioeconómico bajo, que representa hoy a la mitad de los hogares, se trabajó junto con quienes forman parte de las poblaciones vulnerables en todo el proceso, desde la forma de hacer las preguntas, el armado de la base de respondentes y las encuestas que se efectuaron por el primer equipo capacitado por nuestros profesionales para entrevistar siguiendo el protocolo de las normas ISO.

Quisiera destacar que para poder llevar adelante esta investigación, hemos contado con el aporte de entidades financieras a las que les interesa especialmente.

1) Derribando mitos

Derribando el mito 1 : Es FALSO que los sectores vulnerables no encuentran utilidad a los distintos medios de pago.

El 91% consideran que pueden serles útiles. Solo 2% indican que "Las tarjetas y los bancos no pueden ayudarme a manejar mejor mi dinero".

Derribando el mito 2: Es FALSO que lo que necesitan es que tengan el menor costo posible: un 19% indica que "la única ayuda es que bajen los costos " y 79% necesita otros aspectos soft básicos. sentirse protegido, no discriminado y mejor atención.

¿Cómo puede ayudarlo bancos y medios de pago? - % - Respuestas Múltiples

Derribando el mito 3: El crecimiento en la activación de la tarjeta de débito por parte del nivel socioeconómico bajo representa la expansión de su inclusión financiera. Relativamente FALSO.

La mayor parte se encuentra sub bancarizada . La baja utilización de distintos medios de pago no se debe al desconocimiento (conocen 6 diferentes, pero el uso se concentra en el efectivo, a pesar de la pandemia, y en la tarjeta de débito).

Es real que la mayor parte, 92%, la conoce , pero su uso se restringe al 64%. El problema es que se limita a la extracción de dinero y a lo sumo efectuar dos compras al mes.

Es menor el reconocimiento de otras operaciones típicas bancarias como transferencias, e-banking, etc (51%) y sólo un tercio (32%) menciona haber realizado alguna operación (32%).

"Ahora 12" ha funcionado como incentivo para el uso de la tarjeta de crédito en compras y generó el espacio para que el 41% indique que ha utilizado una tarjeta de crédito.

a) Una de las principales barreras, indicado por el 72%, es la que les imponen los comercios de cercanía, básicamente los de alimentos.

b) Encuentran que sólo aceptan efectivo y/ o que mencionan que el " Posnet no está funcionando", "no tienen comunicación", etc. También en un 12% indica que ofrecen un descuento si pagan en efectivo.

c) Otras barreras relevantes: la desconfianza hacia bancos y medios de pago , y que sienten que no es fácil el aprendizaje.

Derribando el mito 4: Las billeteras móviles estarían empezando a ocupar el lugar del efectivo cuando termine la pandemia. Relativamente FALSO.

Hoy, las billeteras digitales no parecen cumplir este lugar,

Única excepción es Mercado Pago, que no es considerada una billetera digital. Mercado Pago logra que el 77% del nivel bajo pueda tenerlo en cuenta y el 34% menciona que pagó con este medio.

Solo 1 de cada 10 indica que efectuó un pago con otra billetera entre las que se encuentran, Billetera Rapipago, MODO, PayPal, BNA+, DNI Banco Provincia, Todo pago, Valepei, etc.

Derribando el mito 5: La experiencia en el contacto con medios de pago y transacciones bancarias logrará vencer al uso del efectivo. FALSO.

Pensando en un futuro sin temor al contagio, esperan poder tener más libertad para nuevamente pagar en efectivo . La tarjeta de débito se encontraría instalada, sin muchos cambios en sus funciones actuales retrocederían operaciones bancarias y en segundo lugar Mercado Pago (que hasta puede retroceder tal como es su oferta actual)

2) Caminos para el uso más intensivo de medios de pago bancarios

Este segmento, donde el 59% de los hogares tiene comprometido sus ingresos para el pago de deudas, se encuentra en permanente búsqueda de descuentos, en especial para la compra de alimentos.

Primer incentivo : Los descuentos instantáneos en la compra a efectuar funcionan como claro aliciente a usar más o comenzar a pagar con tarjeta de débito.

¿Encuentran incentivos que puedan movilizar su uso de tarjeta de débito? -%- Base: no utilizan o sólo en forma restringida la tarjeta de débito

Los tres incentivos que mejor pueden funcionar para el pasaje a la prueba o al uso más ampliado de la tarjeta de débito son:

a) Descuento instantáneo del 30% en la compra (51%)

b) Premios instantáneos como una compra de supermercado de $10.000 (36%)

c) Premios instantáneos como celular, IPad, bicicleta importante (27%).

Segundo incentivo : Un camino que se demuestra es el fácil acceso y aprendizaje que encuentran en las compras por Mercado Libre : 65% efectuó alguna compra con Mercado Libre y volvería a hacerlo; 30% pago con tarjeta de crédito, 21% pago con tarjeta de débito y 26% con saldo de Mercado Pago.

A la mitad de este segmento (49%) le resulta difícil "empezar a usar las apps de los nuevos medios de pago".

Una buena señal: A partir de la capacitación que efectuamos con palabras claras, sin recursos publicitarios que requieran de una decodificación a cada encuestado sobre las funcionalidades y el apoyo en su uso, 39%" puede comenzar a usar las nuevas Apps de pago".

Y un último mito a derribar: Los millennials serán los early triers. FALSO. Los que están mejor predispuestos a la prueba tienen más de 35 años.

¿Encuentran incentivos que pueden movilizar su uso de tarjeta de débito? (%)

Hasta 34 años 35-44 años 45-54 años 55 años y más Sí 40 52 36 30 No 25 30 33 27 No sé 35 18 31 43

Fuente: La otra mirada D'Alessio IROL

Requisitos mínimos:

a) Uno complejo por sus implicancias: Contar con la posibilidad del pago mínimo sin recargar intereses (69%) y dos más fáciles de implementar:

b) Convencerse que serán un medio más seguro que llevar una billetera (61%)

c) Una persona estará a su lado para explicarle como acceder y utilizarlo (52%)

Fuente: La otra Mirada D ‘Alessio IROL