Caputo-Bullrich: Milei apela a una solución política y de mercado

El presidente electo Javier Milei apeló a una solución política y de mercado para acomodar en su tablero las piezas más importantes del equipo con el que iniciará su gestión en poco más de dos semanas.

La necesidad de atender la crisis económica y ceder espacios de poder a Mauricio Macri, cuyo apoyo resultó clave para llegar a la Casa Rosada, derivaron en la designación del ex ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo, como futuro titular de Economía; la titular del PRO, Patricia Bullrich, al frente de Seguridad -una de las principales preocupaciones sociales, además de la inflación y la incertidumbre económica- y el ex vicepresidente del Banco Central, Demian Reidel, como el próximo presidente de la autoridad monetaria.

Una acción que dejó en el camino a Emilio Ocampo y su proyecto nonato de dolarización, en el que el mandatario electo asentó buena parte de su campaña pero que resolvió archivar, al menos hasta que el mercado ofrezca mejores condiciones para que la competencia de monedas termine por apartar al peso del camino y deje al BCRA sin razón de ser, según su pensamiento económico.



De hecho, fue esa capacidad de moverse con soltura en los círculos financieros y surfear las olas del mercado, además de ser un interlocutor con el que ya restableció contactos el Fondo Monetario Internacional, la que terminó a convencer al libertario de que el escenario actual y su idea de encarar primero el desarme de las letras de liquidez, para recién después terminar con el cepo cambiario, cuadraba mejor con el perfil de Caputo.

"Es alguien que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario que tenemos y darle una solución desde los mercados financieros", dijo Milei, antes de la reunión decisiva que Caputo mantuvo con el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y dejó en claro que no habrá unificación cambiaria hasta tanto no se hayan dado esos pasos que considera imprescindibles para no alentar una mayor inflación.

Osvaldo Giordano

Estos nombramientos no serían las únicas decisiones de Milei que acercarían al macrismo a lugares importantes, si se confirman también las versiones sobre la designación del ex titular del BCRA, Federico Sturzenegger a cargo de Modernización, para llevar adelante las reformas del Estado.

Un combo que se completaría con el reemplazo de Carolina Píparo por el cordobés Osvaldo Giordano como futuro titular de ANSeS y el posible desembarco de Florencio Randazzo como presidente de la Cámara Baja, en definitiva lugares para el equipo de Juan Schiaretti, reconocimiento al contundente respaldo obtenido en la Docta. Parte de la jugada política y de mercado con la que Milei dará sus primeros pasos como Presidente.